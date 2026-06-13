Дивне правило, через яке ви можете "застрягти" на грецькому острові

Цього літа можна очікувати затримок в аеропорту буквально через черепах. Влада острова Закінтос береже природу.

На острові у Греції збереження черепах-логерхедів призвело до того, що пасажири "застрягли" під час нічних рейсів. Про це пише The Sun.

Правила на острові Закінтос

Літні місяці на Закінтосі є найважливішими для черепах-логерхедів, яких також називають Caretta caretta. Черепахи селяться на пляжах з травня по серпень вночі. Але це може бути порушено, якщо поблизу є гучні шуми та вогні літаків.

Тому для захисту черепах діє заборона на нічні рейси з 22:00 до 5:00. Хоча це чудово для природи, це може означати, що деякі пасажири можуть зіткнутися з проблемами.

Одна жінка розповіла, що коли її рейс раптово скасували пізно вночі, їй довелося чекати до наступного ранку.

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На Закінтосі бережуть черепах Фото: Alamy

Черепахи суворо охороняються

Вона розповіла: "По суті, майже все в аеропорту Закінтоса закривається о 22:00. Тож, якщо ви забронювали дуже пізній рейс, і він з якоїсь причини затримується після 22:00, вас просто перенесуть на наступний день".

Її подорож додому загалом затрималася на 24 години.

Це добре відомо авіакомпаніям, і Skyscanner навіть має попередження на своєму вебсайті про це обмеження: "Зверніть увагу, що влітку рейси навмисно призупиняються з 22:00 до 5:00 ранку, щоб захистити морських черепах, які гніздяться поблизу пляжу Каламакі, забезпечуючи мінімальне порушення природи та водночас зберігаючи ефективний досвід подорожі для вас".

Це обмеження не нове і вперше було введено на початку 1990-х років для захисту морських черепах-логерхедів. Черепахи суворо охороняються законодавством ЄС, і цей вид вважається "вразливим" у всьому світі.

На острові черепахи суворо охороняються Фото: Alamy

Закінтос є важливим місцем для тварин, оскільки 80 відсотків морських черепах-логерхедів у Середземномор'ї гніздяться саме тут.

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