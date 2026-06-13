Странное правило, из-за которого вы можете "застрять" на греческом острове

Этим летом в аэропорту можно ожидать задержек буквально из-за черепах. Власти острова Закинтос заботятся о природе.

На одном из островов Греции меры по сохранению популяции логгерхедов привели к тому, что пассажиры "застряли" во время ночных рейсов. Об этом пишет The Sun.

Правила на острове Закинтос

Летние месяцы на Закинтосе являются самыми важными для логгерхедов, которых также называют Caretta caretta. Черепахи выходят на пляжи с мая по август ночью. Но это может быть нарушено, если поблизости есть громкие шумы и огни самолетов.

Поэтому в целях защиты черепах действует запрет на ночные рейсы с 22:00 до 5:00. Хотя это отлично для природы, это может означать, что у некоторых пассажиров могут возникнуть проблемы.

Одна женщина рассказала, что когда её рейс неожиданно отменили поздно ночью, ей пришлось ждать до следующего утра.

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На Закинтосе заботятся о черепахах Фото: Alamy

Черепахи находятся под строгой охраной

Она рассказала: "По сути, почти всё в аэропорту Закинтоса закрывается в 22:00. Поэтому, если вы забронировали очень поздний рейс, и он по какой-то причине задерживается после 22:00, вас просто перенесут на следующий день".

Её возвращение домой в итоге задержалось на 24 часа.

Об этом хорошо известно авиакомпаниям, и на сайте Skyscanner даже размещено предупреждение об этом ограничении: "Обратите внимание, что летом рейсы намеренно приостанавливаются с 22:00 до 5:00 утра, чтобы защитить морских черепах, гнездящихся вблизи пляжа Каламаки, обеспечивая минимальное воздействие на природу и в то же время сохраняя эффективность вашего путешествия".

Это ограничение не ново и впервые было введено в начале 1990-х годов для защиты морских черепах-логгерхедов. Черепахи находятся под строгой охраной законодательства ЕС, и этот вид считается "уязвимым" во всем мире.

На острове черепахи находятся под строгой охраной Фото: Alamy

Закинтос является важным местом для животных, поскольку 80 процентов морских черепах-логгерхедов в Средиземноморье гнездятся именно здесь.

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