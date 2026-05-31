UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни Куда поехать на отдых

Одесса или Греция: где дешевле отдохнуть в 2026 году (фото)

цены на отдых в Одессе и Греции в 2026 году
Украинка сравнила цены на отдых в Одессе и Греции | Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Анна сравнила цены на отдых в Одессе и Греции. Среди ключевых категорий — жилье, еда и дорога.

Обзор на Одессу и Корфу девушка выложила в своем Instagram (anna_litvinenko_).

Цены на отдых в Одессе и Греции

"Давайте сравним стоимость отдыха в Одессе и Греции в 2026 году. Начнем с жилья. В первом месяце лета на 5 ночей на двоих. И там, и там я смотрела одинаковое расстояние до пляжа", — говорит Анна.

  • Одесса — примерно 10 500 грн.
  • Греция — примерно 10 400 грн.

"Переходим к питанию. Цены в магазинах на продукты плюс-минус не отличаются. А есть в заведениях будет дешевле в Одессе", — уверяет автор видео.

  • Одесса — 17 500 грн.
  • Греция — 18 400 грн.
Цены на жилье
Цены на жилье
Фото: Instagram
Цены в заведениях
Цены в заведениях
Фото: Instagram

"Дальше это именно море и пляж. И они мне понравились именно в Греции. Но солнце там палящее", — говорит Анна.

Відео дня

Дорога: билет на автобус из Киева в Одессу стоит где-то 800 гривен, а до Корфу билет на самолет из Польши обойдется в 2 тысячи гривен. Плюс, поезд из Украины.

отдых в одессе и греции
Цены в Одессе и Греции примерно одинаковые
Фото: Instagram
  • Общая сумма в Одессе — 19 100 грн.
  • Общая сумма на Корфу — 25 400 грн.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, путешественник Вадим Гринько, который часто путешествует по Украине, показал уникальный городок, где стоит побывать туристам. Там очень уютно, аутентично, вкусно и недорого.