Одеса чи Греція: де дешевше відпочити у 2026 році (фото)

Українка на імʼя Анна порівняла ціни на відпочинок в Одесі та Греції. Серед ключових категорій — житло, їжа та дорога.

Огляд на Одесу та Корфу дівчина виклала у своєму Instagram (anna_litvinenko_).

Ціни на відпочинок в Одесі та Греції

"Давайте порівняємо вартість відпочинку в Одесі та Греції у 2026 році. Розпочнемо з житла. У першому місяці літа на 5 ночей на двох. І там, і там я дивилася однакову відстань до пляжу", — каже Анна.

Одеса — приблизно 10 500 грн.

Греція — приблизно 10 400 грн.

"Переходимо до харчування. Ціни в магазинах на продукти плюс-мінус не відрізняються. А їсти в закладах буде дешевше в Одесі", — запевняє авторка відео.

Одеса — 17 500 грн.

Греція — 18 400 грн.

Ціни на житло Фото: Instagram

Ціни в закладах Фото: Instagram

"Далі це саме море і пляж. І вони мені сподобалися саме у Греції. Але сонце там палюче", — каже Анна.

Відео дня

Дорога: квиток на автобус з Києва до Одеси коштує десь 800 гривень, а до Корфу квиток на літак з Польщі обійдеться в 2 тисячі гривень. Плюс, потяг з України.

Ціни в Одесі та Греції приблизно однакові Фото: Instagram

Загальна сума в Одесі — 19 100 грн.

Загальна сума на Корфу — 25 400 грн.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк замилувала новими фото з 11-місячним сином Оскаром під час відпочинку в сонячній Одесі.

Фотографка Анастасія Іванова вирішила відпочити на Балі, що в Індонезії. Однак райський куточок обернувся для неї справжнім пеклом.

Крім того, мандрівник Вадим Грінько, який часто подорожує Україною, показав унікальне містечко, де варто побувати туристам. Там дуже затишно, автентично, смачно і недорого.