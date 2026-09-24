"Я не мавпа": відомий український співак втрапив у скандал

Український співак Олег Шкарпета (Шугар) зізнався, чому не хоче бути популярним і як увага змінює його життя.

Напередодні в мережі зʼявилася інформація про те, що музикант з дружиною відмовили двом дітям зробити селфі, через що ті розплакалися. Судячи з усього, саме на це Олег відреагував великим дописом.

Шугар відреагував на скандал

Люди можуть підходити до артиста навіть тоді, коли він їсть, працює або проводить час з коханою. Також Олег розповів про реакцію дружини, яка сильно нервує під час великої уваги з боку фанатів.

"Я не хочу бути популярним. Не хочу, щоб до мене відносились ніби я щось винен. Я не хочу щоб від мене вимагали розважати дітей, коли я приходжу з дружиною в заклад і там у когось дитяче день народження", — почав Шкарпета.

Видео дня

За словами Шугара, іноді прихильники можуть просто вторгатися в його особистий простір: люди фотографують його в магазинах, стукають у вікна автомобіля, приходять до його дому та вимагають зробити фото.

"Я просто хочу прийти в магазин і не оглядатись, що мене хтось знімає, коли я обираю йогурт. Не треба нас знімати ніде, це дуже неприємно! Не хочу з дружиною бігом бігти до авто, щоб швидше поїхати, бо на нас всі дивляться і обговорюють. Я не мавпа, не аніматор", — написав музикант.

Шугар відреагував на скандал Фото: Threads

Попри це, Олег часто погоджується на селфі з фанатами, але очікує поваги до власних кордонів.

"Я багато працюю і це дає свій результат, але у цього є побічні ефекти", — заявив Шугар.

За словами музиканта, він просто хоче, щоб популярною була його творчість.

Шугар Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди підтримали Олега, свою думку також висловили колеги по цеху, а дехто наголосив, що увага людей — це наслідок популярності:

"Холєра, крик душі. Дякую, що написав. Я такий пост уже тисячу разів пишу і стираю. То треба певно про це висловлюватись, попри всі "ой, я була про вас кращої думки" чи "а шо ви хотіли?", "а хто ти без нас?". Зара кожен має телефон і то треба говорити. Те, що в тебе є камера в кишені, то не означає, що в тебе є право на чужу увагу. І те,шо ти впізнав людину, не означає, шо вона в цей момент зобов’язана бути публічною" — написала співачка FIЇNKA.

"Як круто, що молоді артисти можуть відверто написати те, що на душі у всіх артистів в принципі. А ще люди люблять торкатися. Всім підписникам здається, що ми рідні і можна куматися з першої секунди розмови. А ще люблять пліткувати і запитувати про інших артистів характеристики чи подробиці особистого життя. Інколи доводиться прямо жорстко збривати такі теми. А ще люблять обіцяти своїм дітям те, що має зробити для них артист", — зазначила alyona alyona.

"Навіть Шугара за**али. А потім дивуються, чому в Тейлор Свіфт власний літак. Та бо б*я люди кон*ені на всю голову".

"Чесно, ніколи не розумів такого підходу. Спочатку людина хоче впізнаваності, слави і грошей. А коли вона приходить, то хочеться, щоб ніхто тебе не займав. Так не буває. Бо це не роздільні речі. Без одного — не буде іншого, і навпаки. І коли ти вибираєш шлях публічності, то треба бути готовим і до всіх її негативних проявів. Дуже не впевнений, що якби біля вас на парковці стояла Анджеліна Джолі, то ви б упустили шанс з нею сфотографуватися".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська блогерка Юлія Верба відповіла на порівняння з Анастасією Скальницькою на фоні скандалу з її чоловіком.

Мережа вибухнула скандальним виконанням української пісні "Одна калина".

Крім того, у Росії завірусилася пісня "Ванька-встанька" Маші Кондратенко — молодь масово знімає відео під український іронічний трек.