"Їх не посадять?": росіяни знімають тренд під "Ваньку-встаньку" (відео)
У Росії завірусилася пісня "Ванька-встанька" Маші Кондратенко — молодь масово знімає відео під український іронічний трек.
У Threads користувач мережі (viktor_porunov) помітив, що російські підлітки задали новий тренд, використовуючи пісню, якій понад чотири роки.
Росіяни знімають тренд на "Ваньку-встаньку"
"У молоді РФ новий чудовий тренд. Z-тники в шоці", — написав українець.
На новини відреагувала вже й авторка вірусної пісні.
"Ну готуються люди", — написала Маша Кондратенко.
Зокрема, у коментарях користувачі мережі жартували щодо побаченого, а хтось захищав російську молодь, наголошуючи, що ті народилися вже при Путіні і начебто проти війни:
- "Цікаво, вони хоча б розуміють що означає фраза: "приготуй собі пакет"?"
- "Молодь звикає до української мови, правильно роблять".
- "Твоя музика р*сню лікує, а наші кажуть пісня погана".
- "Ну дуже лагідна українізація".
- "Їх не посадять?"
Цікаво, що наразі кліп на пісню набрав в YouTube уже 40 мільйонів переглядів.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Маша Кондратенко провела свою першу художню зйомку у мінімалістичному образі для Playboy.
- Співачка в інтерв'ю Фокусу розповіла про Ірину Білик, шлях до Євробачення-2025 і боротьбу за фінал.
Крім того, раніше Маша захистила Klavdia Petrivna від хейтерів.