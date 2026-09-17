"Їх не посадять?": росіяни знімають тренд під "Ваньку-встаньку" (відео)

У Росії завірусилася пісня "Ванька-встанька" Маші Кондратенко — молодь масово знімає відео під український іронічний трек.

У Threads користувач мережі (viktor_porunov) помітив, що російські підлітки задали новий тренд, використовуючи пісню, якій понад чотири роки.

Росіяни знімають тренд на "Ваньку-встаньку"

"У молоді РФ новий чудовий тренд. Z-тники в шоці", — написав українець.

На новини відреагувала вже й авторка вірусної пісні.

"Ну готуються люди", — написала Маша Кондратенко.

Зокрема, у коментарях користувачі мережі жартували щодо побаченого, а хтось захищав російську молодь, наголошуючи, що ті народилися вже при Путіні і начебто проти війни:

"Цікаво, вони хоча б розуміють що означає фраза: "приготуй собі пакет"?"

"Молодь звикає до української мови, правильно роблять".

"Твоя музика р*сню лікує, а наші кажуть пісня погана".

"Ну дуже лагідна українізація".

"Їх не посадять?"

Видео дня

Цікаво, що наразі кліп на пісню набрав в YouTube уже 40 мільйонів переглядів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, раніше Маша захистила Klavdia Petrivna від хейтерів.