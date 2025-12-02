"Ніби зняла броню": українська співачка Маша Кондратенко знялася для Playboy (фото)

Маша Кондратенко, яка невдовзі відзначить своє 26-річчя, напередодні власного "нового року" зважилася на сміливий творчий експеримент. Вона провела свою першу художню зйомку у мінімалістичному образі для Playboy.

Фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2024" відверто поділилася думками про прийняття себе, природність і щирість у самовираженні. У зйомці Маша підкреслює красу індивідуальності та неповторності, наголошуючи, що справжня привабливість — у внутрішньому стані та впевненості, яку випромінює кожна жінка. Світлини опублікували на сайті Playboy разом з інтервʼю.

Маша Кондратенко для Playboy Фото: Playboy

Враження від зйомки для Playboy

Маша поділилася враженнями від першого досвіду такої зйомки.

"Мені було незвично фотографуватися без футболки, лише прикриваючись, особливо коли стиліст і фотограф — чоловіки. Це відчуття, ніби ти знімаєш свою броню перед новими викликами — і саме в цій, на перший погляд, оголеній слабкості стаєш сильнішою. Це про зустріч зі своїми страхами, дитячими комплексами й шаблонами, нав’язаними досвідом і минулим", — розповіла співачка.

Відео дня

Маша Кондратенко для Playboy Фото: Playboy

Що Маша Кондратенко розповіла Playboy

Артистка розповіла, що у свої 25 по-новому вчиться обирати власні пріоритети, дозволяти собі зміни та відпускати людей, поруч із якими втрачає гармонію. Підсумовуючи рік, артистка дозволила собі мріяти, адже мрії — важлива складова внутрішнього комфорту. Головний висновок: шлях завжди починається з любові та уваги до себе.

Маша Кондратенко для Playboy Фото: Playboy

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Маша Кондратенко в інтерв'ю Фокусу розповіла про Ірину Білик, шлях до Євробачення-2025 і боротьбу за фінал.

Про маловідомі факти з життя співачки, зокрема, про те, що вона любить кефір та Францію.

Крім того, раніше Маша захистила Klavdia Petrivna від хейтерів.