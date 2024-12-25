Розсіяна, любить кефір та Францію: маловідомі факти з життя Маші Кондратенко

Маша Кондратенко, талановита українська співачка, розповіла про свій шлях від численних псевдонімів до рішення бути справжньою. Від першої пісні, написаної в 16 років, до першого сольного концерту — артистка відверто ділиться своїм шляхом у музиці та житті.

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Маша Кондратенко, відома українська співачка, спеціально для Фокусу поділилася маловідомими фактами про своє життя та творчість. Від перших пісень до вибору власного імені замість псевдонімів — вона розповіла про моменти, які сформували її як артистку, а також про те, як через музику вона долає складні етапи свого життя.

Від Magic до Маші Кондратенко

Свій творчий шлях Маша починала під псевдонімом Magic. Потім вона стала Марічкою, а згодом — Машею Краш. Але після розірвання чергового контракту та розмови з Артемом Пивоваровим вона вирішила відмовитися від вигаданих образів і виступати під власним іменем.

"В мене було 3 псевдоніми до того, як я вирішила лишатись Машею Кондратенко. Спочатку я була Magic, адже продюсер казав, що у мене магічний голос. Потім — Марічкою. Далі — Машею Краш. Але, врешті-решт, після чергового розірвання контракту та поради Артема Пивоварова, вирішила, що готова просто бути собою. Без псевдонімів та вигаданих образів", — розповіла артистка.

Харків і Шостка: два рідні міста

Маша народилася в Шостці, але майже все дитинство провела в Харкові, де прожила до 16 років. Обидва міста залишаються для неї особливими".

"Я народилася в Шостці. Коли мені був рік, ми переїхали в рідне місто мого тата — у Харків. Там я прожила до 16 років. Обидва міста для мене дуже важливі й рідні. В Харкові я провела майже все життя, в Шостку їздила щоліта", — розповіла артистка.

Першу пісню написала в 16 років

Переїзд до Києва став переломним моментом у житті. У 16 років Маша написала свою першу пісню "Мовчи, прошу, мовчи", яка народилася з переживань першого кохання. Вже тоді вона знала, що стане артисткою.

Маша Кондратенко

Улюблений напій — кефір

Цікаво, що дитинство Маші пройшло під знаком її улюбленого напою — кефіру.

"Я обожнюю кефір. В дитинстві всі нормальні діти пили воду, соки, компотики. А я запивала буквально будь-яку їжу кефіром років до 17. Тоді я вступила в Естрадно-Циркову академію, почала ходити в заклади, де просто не було мого улюбленого напою", — розповіла артистка.

Розсіяна

Я часто буваю розсіяною. Я саме та людина, яка впаде на рівному місці, запізниться на дуже важливу зустріч та піде в душ саме в той момент, коли вимкнуть світло.

До 22 років ніколи не літала на літаку

До 22 років ніколи не літала на літаку. Батьки вкладали всі гроші, зароблені кров’ю і потом в мій розвиток — конкурси, концерти, уроки вокалу, танці. Не було можливості подорожувати.

Маша Кондратенко Фото: Пресслужба

Сильна любов до Франції

Французька культура та Едіт Піаф надихали Машу з дитинства. Саме з піснею Піаф вона вперше виступила на проєкті "Голос. Діти".

"З самого дитинства у мене якась абсолютна любов до Франції, всього французького та, серед іншого, до Едіт Піаф. Саме з її піснею я потрапила на "Голос. Діти". Дуже надихає її історія. Сильна жінка з неймовірним голосом та, як на мене, тонкою душевною організацією", — зізналася артистка.

Відчувала, що буде артисткою

"Ще змалечку я точно знала, що буду артисткою. Моїм батькам дуже пощастило (або ні), адже вдома завжди були концерти. До речі, нещодавно я ніби повернулась в ті часи, коли разом з Іриною Білик готувала до релізу пісню "Дівчинка", яку обожнюю ще з дитинства", — розповіла співачка.

Першим коханням був син викладачки

За словами Маші Кондратенко, перший раз вона закохалась в 6 років. Це був син моєї першої викладачки з вокалу.

"Його звали Саша. Насправді я взагалі люблю закохуватись. Почала цю кар’єру змалечку", — сказала артистка.

Один із альбомів створений на основі нещасливої історії кохання з життя співачки

У 2021 році Маша пережила важке розставання, яке лягло в основу її альбому "знайшла свій щоденник". А у 2023 році артистка вперше анонсувала великий сольний концерт, який відбудеться 15 березня в Києві.

Найбільший страх

"Мій найбільший страх — відсутність контролю. Я — тривожник. І в житті, і в роботі, і в інших сферах. Насправді через це дуже боюсь природних катаклізмів, адже ніяк не можу на це вплинути. Коли почалась повномасштабна війна, це для мене був надскладний період постійного стресу саме через відсутність контролю ситуації. Попри досить довгий творчий шлях, цього року багато що відбулося зі мною вперше: я випустила свій перший альбом "знайшла свій щоденник", подалась на Нацвідбір. І вперше анонсувала великий сольний концерт", — розповіла співачка.

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