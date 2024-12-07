Працював кур'єром, покинув навчання та не любить борщ: 7 маловідомих фактів про співака TOM SODA

TOM SODA, справжнє ім'я якого Артем Карпенко. За його успіхами стоїть цікава і захоплююча історія, в якій є місце для кур'єрства, танців, пізніх захоплень музикою та навіть приготування торта "Наполеон". Читайте в матеріалі про 7 фактів про артиста, які ви могли не знати.

32-річний TÓM SÓDA, справжнє ім'я Артем Карпенко — український співак, композитор, поет і режисер, відомий своєю участю в телевізійних шоу "Караоке на майдані" та "X-Фактор". Спеціально для Фокусу артист поділився невідомими фактами про себе, розкриваючи цікаві моменти з його життя та кар'єри.

Покинув навчання на 5 курсі

TOM SODA Фото: Пресслужба

За фахом TOM SODA аудитор, але вчився у Кременчуцькому льотному коледжі. Вступив до нього, бо так вирішили батьки, й покинув на 5 курсі, бо відчув поклик столиці й вирішив будувати карʼєру співака. Не прогадав!

Працював кур'єром

TOM SODA Фото: Пресслужба

TOM SODA працював курʼєром у туристичній агенції, щоб заробляти на творчість. Після Революції Гідності ринок розваг зазнав великої кризи й довелося заробляти гроші в інший спосіб, адже людям було не до пісень. Саме завдяки цій роботі Артем знає, що Київ — найкраще місто!

Кандидат в майстри спорту з бальних танцях

TOM SODA Фото: Пресслужба

TOM SODA має звання кандидата в майстри спорту (отримав у підлітковому віці на чемпіонаті з бальних танців). Одним із перших його слів стала… назва пісні гурту Yaki-Da I saw your dancing. Тож недивно, що в ранньому дитинстві батьки відвели Артема на танці. Саме тому він співає й професійно рухається на сцені, не турбуючись про хореографію.

Покинув танці заради музики

TOM SODA пізно почав займатися співом, але на першому ж конкурсі отримав гран-прі й приз 800 грн. Після цього він залишив танці й почав займатися естрадну студію "Натхнення" при міському палаці культури, де навчався співати в одного з найкращих викладачів вокалу. За рік взяв участь у міському конкурсі співу. Він акапельно виконав пісню Миколи Мозгового "Минає день" і переміг у конкурсі.

Не любить сало і борщ

У дитинстві TOM SODA просидів цілий день за мискою борщу, дивлячись за вікно. Три рази розігрівали страву. Не допомогло. Не переносить навіть запах борщу.

Вміє пекти "Наполеон"

TOM SODA Фото: Пресслужба

Хоча TOM SODA не любить готувати, вміє пекти "Наполеон" за рецептом своєї бабусі. Планує спекти його на новорічні свята. У родині Артема це фірмова страва. Мама пече "Наполеон" на кожне свято, й він пригощає всіх своїх друзів, які теж тепер стали поцінувачами особливого рецепта.

Переспівав легендарну пісню "Смерека"

"Побачити Карпати й померти". Лише в 31 рік Артем побачив красу українських Карпат і побував у Рахові. Це надихнуло його зняти кліп на легендарну пісню "Смерека". У ньому зобразили казкову ніч у Рахові.

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