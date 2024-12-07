Працював кур'єром, покинув навчання та не любить борщ: 7 маловідомих фактів про співака TOM SODA
TOM SODA, справжнє ім'я якого Артем Карпенко. За його успіхами стоїть цікава і захоплююча історія, в якій є місце для кур'єрства, танців, пізніх захоплень музикою та навіть приготування торта "Наполеон". Читайте в матеріалі про 7 фактів про артиста, які ви могли не знати.
32-річний TÓM SÓDA, справжнє ім'я Артем Карпенко — український співак, композитор, поет і режисер, відомий своєю участю в телевізійних шоу "Караоке на майдані" та "X-Фактор". Спеціально для Фокусу артист поділився невідомими фактами про себе, розкриваючи цікаві моменти з його життя та кар'єри.
Покинув навчання на 5 курсі
За фахом TOM SODA аудитор, але вчився у Кременчуцькому льотному коледжі. Вступив до нього, бо так вирішили батьки, й покинув на 5 курсі, бо відчув поклик столиці й вирішив будувати карʼєру співака. Не прогадав!
Працював кур'єром
TOM SODA працював курʼєром у туристичній агенції, щоб заробляти на творчість. Після Революції Гідності ринок розваг зазнав великої кризи й довелося заробляти гроші в інший спосіб, адже людям було не до пісень. Саме завдяки цій роботі Артем знає, що Київ — найкраще місто!
Кандидат в майстри спорту з бальних танцях
TOM SODA має звання кандидата в майстри спорту (отримав у підлітковому віці на чемпіонаті з бальних танців). Одним із перших його слів стала… назва пісні гурту Yaki-Da I saw your dancing. Тож недивно, що в ранньому дитинстві батьки відвели Артема на танці. Саме тому він співає й професійно рухається на сцені, не турбуючись про хореографію.
Покинув танці заради музики
TOM SODA пізно почав займатися співом, але на першому ж конкурсі отримав гран-прі й приз 800 грн. Після цього він залишив танці й почав займатися естрадну студію "Натхнення" при міському палаці культури, де навчався співати в одного з найкращих викладачів вокалу. За рік взяв участь у міському конкурсі співу. Він акапельно виконав пісню Миколи Мозгового "Минає день" і переміг у конкурсі.
Не любить сало і борщ
У дитинстві TOM SODA просидів цілий день за мискою борщу, дивлячись за вікно. Три рази розігрівали страву. Не допомогло. Не переносить навіть запах борщу.
Вміє пекти "Наполеон"
Хоча TOM SODA не любить готувати, вміє пекти "Наполеон" за рецептом своєї бабусі. Планує спекти його на новорічні свята. У родині Артема це фірмова страва. Мама пече "Наполеон" на кожне свято, й він пригощає всіх своїх друзів, які теж тепер стали поцінувачами особливого рецепта.
Переспівав легендарну пісню "Смерека"
"Побачити Карпати й померти". Лише в 31 рік Артем побачив красу українських Карпат і побував у Рахові. Це надихнуло його зняти кліп на легендарну пісню "Смерека". У ньому зобразили казкову ніч у Рахові.
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