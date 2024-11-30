Одружився на дівчині з дитячого садочка та мріє про дует з Тіною Кароль: 8 маловідомих фактів про співака DIBROVA

Український співак DIBROVA розповів, чому жалкує про вибір тренера на вокальному шоу "Голос країни", з ким з відомих українських співачок мріє про дует та як ледь не розійшовся з дружиною, через випадкове падіння зі стільчика.

Олексій Діброва (сценічне ім’я DIBROVA) — співак, музикант-мультиінструменталіст, композитор, саундпродюсер та учасник шоу "Голос Країни" 5-й сезон. Спеціально для Фокусу він розповів невідомі факти про себе.

Народився на батькіщині Григорія Сковороди

DIBROVA із самого дитинства з головою занурений у музичний світ. Його батьки були відомими місцевими музикантами у невеличкому селищі Чорнухи під Полтавою (батьківщина українського філософа Григорія Сковороди). Однак справжній вогонь майбутнього артиста у бік музики загорівся через успіхи старшої сестри — Олексій не міг бути гіршим у родині, а тому взяв за мету стати професійним музикантом і успішно реалізував це.

Хотів стати актором

Мало хто знає, але одного разу музикант натрапив на роздоріжжя і серйозно задумався про те, щоб повʼязати своє життя із акторською професією. Все через імпозантного сусіда Олексія, якого тому весь час хотілося пародіювати. І виходило це аж надто вправно. З того часу DIBROVA став активно брати участь у шкільних виставах і вивчав манеру розмов видатних людей.

DIBROVA Фото: Пресслужба

Любить рибалити

Музикант має одне хобі для повноцінного релаксу — рибалка. Олексій може вирушити за місто порибалити на добу і провести час у суцільній тиші. А може поїхати із другом Володимиром, який розділяє його пристрасть. В одному із телеефірів DIBROVA навіть присвятив пісню товаришу.

Грає на шістьох інстурментах

За роки захоплення музикою DIBROVA освоїв 6 музичних інструментів і безліч їхніх різновидів. Всі вони допомагають співаку писати пісні. Проте не всі нові твори доходять до слухача. За словами DIBROVA 5 із 6 свіжо написаних пісень він відкладає до шухляди і лише 1 заслуговує шанс бути почутою.

Одружений на дівчині, з якою познайомився у дитячому садку

DIBROVA вже встиг отримати статус справжнього романтика в українському шоубізнесі. І все через чутливі пісні про кохання. Однак мало хто знає, що "Одна на все життя" — не лише назва пісні, а і розповідь про особисте. Співак більше 13 років одружений на дівчині, з якою познайомився у дитячому садку. А стосунки між парою завʼязалися в 9 класі.

DIBROVA Фото: Пресслужба

Жалкує про вибір тренера на шоу "Голос країни"

Співак привертає увагу не лише творчістю, а і своєю щирістю. DIBROVA зауважує: одне із правил шоубізнесу – точно не для нього. Він відмовляється від лицемірства і награної дружби, натомість не боїться щиро висловлювати свої думки і почуття. Так, нещодавно виконавець зізнався, що жалкує про вибір у наставники шоу "Голос країни" Потапа, адже тоді мав нагоду піти до Тіни Кароль, з якою у нього більше спільного.

Мріє про дует з Тіною Кароль

Одна із цікавих і поки нереалізованих мрій музиканта – дует із Тіною Кароль. DIBROVA вже навіть написав пісню, і запевняє – готовий чекати на відповідь відомої білявки. Адже, виявляється, трек "Хочеш" теж лежав на поличці більше року, а цьогоріч дует із Оленою Тополею розриває всі чарти.

Ледь не втратив кохану

Є у творчості співака і частинка гумору. Історія премʼєрного трека "Падаю" почалася на студії, де музикант, сидячи на хиткому стільці втратив рівновагу, і почав падати, а в цей момент йому зателефонувала дружина. Приспів став метафоричним, а насправді в композиції співак згадав час, коли ледь не втратив кохану, яка через роботу поїхала за кордон. Та все ж ця історія закінчилася для пари хеппі ендом і одруженням.

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