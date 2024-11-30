Женился на девушке из детского сада и мечтает о дуэте с Тиной Кароль: 8 малоизвестных фактов о певце DIBROVA

Украинский певец DIBROVA рассказал, почему сожалеет о выборе тренера на вокальном шоу "Голос страны", с кем из известных украинских певиц мечтает о дуэте и как едва не разошелся с женой, из-за случайного падения со стульчика.

Алексей Диброва (сценическое имя DIBROVA) — певец, музыкант-мультиинструменталист, композитор, саундпродюсер и участник шоу "Голос Країни" 5-й сезон. Специально для Фокуса он рассказал неизвестные факты о себе.

Родился на родине Григория Сковороды

DIBROVA с самого детства с головой погружен в музыкальный мир. Его родители были известными местными музыкантами в небольшом поселке Чернухи под Полтавой (родина украинского философа Григория Сковороды). Однако настоящий огонь будущего артиста в сторону музыки загорелся из-за успехов старшей сестры — Алексей не мог быть худшим в семье, а потому взял за цель стать профессиональным музыкантом и успешно реализовал это.

Хотел стать актером.

Мало кто знает, но однажды музыкант наткнулся на перепутье и серьезно задумался о том, чтобы связать свою жизнь с актерской профессией. Все из-за импозантного соседа Алексея, которого тому все время хотелось пародировать. И получалось это уж слишком ловко. С тех пор DIBROVA стал активно участвовать в школьных спектаклях и изучал манеру разговора выдающихся людей.

ДИБРОВА Фото: Пресслужба

Любит рыбачить

Музыкант имеет одно хобби для полноценного релакса — рыбалка. Алексей может отправиться за город порыбачить на сутки и провести время в сплошной тишине. А может поехать с другом Владимиром, который разделяет его страсть. В одном из телеэфиров DIBROVA даже посвятил песню товарищу.

Играет на шести инстурментах

За годы увлечения музыкой DIBROVA освоил 6 музыкальных инструментов и множество их разновидностей. Все они помогают певцу писать песни. Однако не все новые произведения доходят до слушателя. По словам DIBROVA 5 из 6 свеже написанных песен он откладывает в ящик и только 1 заслуживает шанс быть услышанной.

Женат на девушке, с которой познакомился в детском саду

DIBROVA уже успел получить статус настоящего романтика в украинском шоубизнесе. И все из-за чувствительных песен о любви. Однако мало кто знает, что "Одна на всю жизнь" — не только название песни, а и рассказ о личном. Певец более 13 лет женат на девушке, с которой познакомился в детском саду. А отношения между парой завязались в 9 классе.

ДИБРОВА Фото: Пресслужба

Жалеет о выборе тренера на шоу "Голос страны"

Певец привлекает внимание не только творчеством, но и своей искренностью. DIBROVA замечает: одно из правил шоубизнеса — точно не для него. Он отказывается от лицемерия и наигранной дружбы, зато не боится искренне выражать свои мысли и чувства. Так, недавно исполнитель признался, что сожалеет о выборе в наставники шоу "Голос страны" Потапа, ведь тогда имел возможность пойти к Тине Кароль, с которой у него больше общего.

Мечтает о дуэте с Тиной Кароль

Одна из интересных и пока нереализованных мечтаний музыканта — дуэт с Тиной Кароль. DIBROVA уже даже написал песню, и уверяет — готов ждать ответа известной блондинки. Ведь, оказывается, трек "Хочеш" тоже лежал на полке больше года, а в этом году дуэт с Еленой Тополей разрывает все чарты.

Чуть не потерял любимую

Есть в творчестве певца и частичка юмора. История премьерного трека "Падаю" началась на студии, где музыкант, сидя на шатком стуле потерял равновесие, и начал падать, а в этот момент ему позвонила жена. Припев стал метафорическим, а на самом деле в композиции певец вспомнил время, когда едва не потерял любимую, которая из-за работы уехала за границу. И все же эта история закончилась для пары хэппи эндом и женитьбой.

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