Мечтал стать циркачом и пел с Дзидзьо: 8 малоизвестных фактов о Dima PROKOPOV

Dima PROKOPOV специально для Фокуса рассказал, как едва не покинул певческую карьеру и признался, кому написал песню о дочери.

Related video

Dima PROKOPOV — музыкант и автор песен родом из Каменца-Подольского. Начинал свою творческую карьеру с программы "Караоке на майдане", безумно любит футбол и похудел на 30 килограммов. Этими и другими малоизвестными фактами о себе артист рассказал Фокусу.

Мечтал стать цирковым артистом

В детстве Dima PROKOPOV мечтал быть артистом цирка и гастролировать по Украине. Ведь влюбился в цирковую культуру после одного из походов на выступление гастрольного шапито.

Родился в семье свадебного музыканта

Отец Дмитрия работал музыкантом на свадьбах, и с детства мальчик рос в музыке и постоянной атмосфере праздника.

Дима ПРОКОПОВ Фото: Пресслужба

Планировал бросить музыку

В 2016 году Dima PROKOPOV решил не связывать жизнь с музыкой и поступил в КНЭУ на факультет маркетинга. Однако тяга к творчеству и музыке победила маркетинг и Дмитрий продолжил свой путь на большую сцену.

Я написал песню о своей дочери

Артист не имеет собственных детей, однако с детства он наблюдал за теплыми взаимоотношениями отца и родной сестры. Эти воспоминания стали одним из толчков к написанию песни "Доця". Но главным вдохновением стала история одной из поклонниц, с которой артист общался на концерте. Она была вместе с дочкой и рассказала, что песни Dima PROKOPOV окутывают ее малышку теплом, как родительские объятия, которых она больше никогда не почувствует, ведь папа погиб на войне.

Кавер "Ты счастлива будешь" собрал десятки миллионов просмотров

Кавер на песню Назария Яремчука "Гай, зелений гай" — "Ти щаслива будеш" собрал более 36 миллионов просмотров и два года держался в Топ-100 YouTube. В общем кавер собрал более 43 миллионов прослушиваний на стриминговых платформах.

Дима ПРОКОПОВ Фото: Пресслужба

Пел в дуэте с Дзидзьо

Дмитрий участвовал в шоу "Караоке на Майдане", где в одном из выпусков спел с Дзидзьо. Кроме этого в 2017 году Dima PROKOPOV стал победителем шоу и выиграл в нем автомобиль. Хотя впоследствии и продал его, чтобы вложить деньги в свою музыку.

В 19 лет похудел на 30 кг

В 6 лет у Дмитрий заболел перитонитом из-за ошибки врача. Ему начали колоть гормоны и после этого артист начал резко набирать вес. После восемнадцатилетия парень решил изменить жизнь и начал работу над собой: спорт два раза в день + строгая диета.

Футбольный фанат

Dima PROKOPOV — настоящий ценитель футбола. С детства он болеет за донецкий "Шахтер", а в 20 лет даже работал администратором футбольной команды, чтобы быть как можно ближе к любимому спорту.

Напомним, ранее мы писали о 17 неизвестных фактах об Анастасии Приходько.

Кроме этого, Фокус писал о 8 малоизвестных фактах о MÉLOVIN.