Мріяв стати циркачем та співав з Дзідзьо: 8 маловідомих фактів про Dima PROKOPOV

Dima PROKOPOV спеціально для Фокусу розповів, як ледь не покинув співочу кар'єру та зізнався, кому написав пісню про доньку.

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Dima PROKOPOV – музикант і автор пісень родом з Кам’янця-Подільського. Починав свою творчу кар'єру з програми "Караоке на майдані", шалено любить футбол та схуд на 30 кілограмів. Цими та іншими маловідомими фактами про себе артист розповів Фокусу.

Мріяв стати цирковим артистом

У дитинстві Dima PROKOPOV мріяв бути артистом цирку і гастролювати Україною. Адже закохався у циркову культуру після одного з походів на виступ гастрольного шапіто.

Народився у сімʼї весільного музиканта

Батько Дмитра працював музикантом на весіллях, і з дитинства хлопчик зростав у музиці та постійній атмосфері свята.

Dima PROKOPOV Фото: Пресслужба

Планував кинути музику

У 2016 році Dima PROKOPOV вирішив не повʼязувати життя з музикою і вступив до КНЕУ на факультет маркетингу. Проте потяг до творчості та музики переміг маркетинг і Дмитро продовжив свій шлях на велику сцену.

Написав пісню про донечку

Артист не має власних дітей, проте з дитинства він спостерігав за теплими взаєминами батька та рідної сестри. Ці спогади стали одним із поштовхів до написання пісні "Доця". Але головним натхненням стала історія однієї з шанувальниць, з якою артист спілкувався на концерті. Вона була разом із донькою та розповіла, що пісні Dima PROKOPOV огортають її малечу теплом, наче батьківські обійми, яких вона більше ніколи не відчує, адже тато загинув на війні.

Кавер "Ти щаслива будеш" зібрав десятки мільйони переглядів

Кавер на пісню Назарія Яремчука "Гай, зелений гай" – "Ти щаслива будеш" зібрав понад 36 мільйонів переглядів та два роки тримався у Топ 100 YouTube. Загалом кавер зібрав понад 43 мільйони прослуховувань на стрімінгових платформах.

Dima PROKOPOV Фото: Пресслужба

Співав у дуеті із Дзідзьо

Дмитро брав участь у шоу "Караоке на Майдані", де в одному із випусків заспівав із Дзідзьо. Окрім цього у 2017 році Dima PROKOPOV став переможцем шоу та виграв у ньому автомобіль. Хоч згодом і продав його, аби вкласти гроші у свою музику.

У 19 років схуд на 30 кг

У 6 років Дмитро захворів на перитонітом через помилку лікаря. Йому почали колоти гормони і після цього артист почав різко набирати вагу. Після вісімнадцятиріччя хлопець вирішив змінити життя і розпочав роботу над собою: спорт два рази на день + сувора дієта.

Футбольний фанат

Dima PROKOPOV — справжній поціновувач футболу. З дитинства він вболіває за донецький "Шахтар", а в 20 років навіть працював адміністратором футбольної команди, аби бути якомога ближче до улюбленого спорту.

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