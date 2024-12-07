Работал курьером, бросил учебу и не любит борщ: 7 малоизвестных фактов о певце TOM SODA
TOM SODA, настоящее имя которого Артем Карпенко. За его успехами стоит интересная и увлекательная история, в которой есть место для курьерства, танцев, поздних увлечений музыкой и даже приготовления торта "Наполеон". Читайте в материале о 7 фактах об артисте, которые вы могли не знать.
32-летний TÓM SÓDA, настоящее имя Артем Карпенко — украинский певец, композитор, поэт и режиссер, известный своим участием в телевизионных шоу "Караоке на майдане" и "X-Фактор". Специально для Фокуса артист поделился неизвестными фактами о себе, раскрывая интересные моменты из его жизни и карьеры.
Бросил учебу на 5 курсе
По специальности TOM SODA аудитор, но учился в Кременчугском летном колледже. Поступил в него, потому что так решили родители, и бросил на 5 курсе, потому что почувствовал зов столицы и решил строить карьеру певца. Не прогадал!
Работал курьером
TOM SODA работал курьером в туристическом агентстве, чтобы зарабатывать на творчество. После Революции Достоинства рынок развлечений испытал большой кризис и пришлось зарабатывать деньги другим способом, ведь людям было не до песен. Именно благодаря этой работе Артем знает, что Киев — лучший город!
Кандидат в мастера спорта по бальным танцам
TOM SODA имеет звание кандидата в мастера спорта (получил в подростковом возрасте на чемпионате по бальным танцам). Одним из первых его слов стало... название песни группы Yaki-Da I saw your dancing. Неудивительно, что в раннем детстве родители отвели Артема на танцы. Именно поэтому он поет и профессионально двигается на сцене, не беспокоясь о хореографии.
Бросил танцы ради музыки
TOM SODA поздно начал заниматься пением, но на первом же конкурсе получил гран-при и приз 800 грн. После этого он оставил танцы и начал заниматься эстрадную студию "Вдохновение" при городском дворце культуры, где учился петь у одного из лучших преподавателей вокала. Через год принял участие в городском конкурсе пения. Он акапельно исполнил песню Николая Мозгового "Проходит день" и победил в конкурсе.
Не любит сало и борщ
В детстве TOM SODA просидел целый день за миской борща, глядя за окно. Три раза разогревали блюдо. Не помогло. Не переносит даже запах борща.
Умеет печь "Наполеон"
Хотя TOM SODA не любит готовить, умеет печь "Наполеон" по рецепту своей бабушки. Планирует испечь его на новогодние праздники. В семье Артема это фирменное блюдо. Мама печет "Наполеон" на каждый праздник, и он угощает всех своих друзей, которые тоже теперь стали ценителями особого рецепта.
Перепел легендарную песню "Смерека"
"Увидеть Карпаты и умереть". Только в 31 год Артем увидел красоту украинских Карпат и побывал в Рахове. Это вдохновило его снять клип на легендарную песню "Смерека". В нем изобразили сказочную ночь в Рахове.
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