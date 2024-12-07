Работал курьером, бросил учебу и не любит борщ: 7 малоизвестных фактов о певце TOM SODA

TOM SODA, настоящее имя которого Артем Карпенко. За его успехами стоит интересная и увлекательная история, в которой есть место для курьерства, танцев, поздних увлечений музыкой и даже приготовления торта "Наполеон". Читайте в материале о 7 фактах об артисте, которые вы могли не знать.

32-летний TÓM SÓDA, настоящее имя Артем Карпенко — украинский певец, композитор, поэт и режиссер, известный своим участием в телевизионных шоу "Караоке на майдане" и "X-Фактор". Специально для Фокуса артист поделился неизвестными фактами о себе, раскрывая интересные моменты из его жизни и карьеры.

Бросил учебу на 5 курсе

ТОМ СОДА Фото: Пресслужба

По специальности TOM SODA аудитор, но учился в Кременчугском летном колледже. Поступил в него, потому что так решили родители, и бросил на 5 курсе, потому что почувствовал зов столицы и решил строить карьеру певца. Не прогадал!

Работал курьером

ТОМ СОДА Фото: Пресслужба

TOM SODA работал курьером в туристическом агентстве, чтобы зарабатывать на творчество. После Революции Достоинства рынок развлечений испытал большой кризис и пришлось зарабатывать деньги другим способом, ведь людям было не до песен. Именно благодаря этой работе Артем знает, что Киев — лучший город!

Кандидат в мастера спорта по бальным танцам

ТОМ СОДА Фото: Пресслужба

TOM SODA имеет звание кандидата в мастера спорта (получил в подростковом возрасте на чемпионате по бальным танцам). Одним из первых его слов стало... название песни группы Yaki-Da I saw your dancing. Неудивительно, что в раннем детстве родители отвели Артема на танцы. Именно поэтому он поет и профессионально двигается на сцене, не беспокоясь о хореографии.

Бросил танцы ради музыки

TOM SODA поздно начал заниматься пением, но на первом же конкурсе получил гран-при и приз 800 грн. После этого он оставил танцы и начал заниматься эстрадную студию "Вдохновение" при городском дворце культуры, где учился петь у одного из лучших преподавателей вокала. Через год принял участие в городском конкурсе пения. Он акапельно исполнил песню Николая Мозгового "Проходит день" и победил в конкурсе.

Не любит сало и борщ

В детстве TOM SODA просидел целый день за миской борща, глядя за окно. Три раза разогревали блюдо. Не помогло. Не переносит даже запах борща.

Умеет печь "Наполеон"

ТОМ СОДА Фото: Пресслужба

Хотя TOM SODA не любит готовить, умеет печь "Наполеон" по рецепту своей бабушки. Планирует испечь его на новогодние праздники. В семье Артема это фирменное блюдо. Мама печет "Наполеон" на каждый праздник, и он угощает всех своих друзей, которые тоже теперь стали ценителями особого рецепта.

Перепел легендарную песню "Смерека"

"Увидеть Карпаты и умереть". Только в 31 год Артем увидел красоту украинских Карпат и побывал в Рахове. Это вдохновило его снять клип на легендарную песню "Смерека". В нем изобразили сказочную ночь в Рахове.

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