Рассеянная, любит кефир и Францию: малоизвестные факты из жизни Маши Кондратенко

Маша Кондратенко, талантливая украинская певица, рассказала о своем пути от многочисленных псевдонимов до решения быть настоящей. От первой песни, написанной в 16 лет, до первого сольного концерта — артистка откровенно делится своим путем в музыке и жизни.

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Маша Кондратенко, известная украинская певица, специально для Фокуса поделилась малоизвестными фактами о своей жизни и творчестве. От первых песен до выбора собственного имени вместо псевдонимов — она рассказала о моментах, которые сформировали ее как артистку, а также о том, как через музыку она преодолевает сложные этапы своей жизни.

От Magic до Маши Кондратенко

Свой творческий путь Маша начинала под псевдонимом Magic. Затем она стала Маричкой, а впоследствии — Машей Краш. Но после расторжения очередного контракта и разговора с Артемом Пивоваровым она решила отказаться от вымышленных образов и выступать под собственным именем.

"У меня было 3 псевдонима до того, как я решила оставаться Машей Кондратенко. Сначала я была Magic, ведь продюсер говорил, что у меня магический голос. Затем — Маричкой. Далее — Машей Краш. Но, в конце концов, после очередного расторжения контракта и совета Артема Пивоварова, решила, что готова просто быть собой. Без псевдонимов и вымышленных образов", — рассказала артистка.

Харьков и Шостка: два родных города

Маша родилась в Шостке, но почти все детство провела в Харькове, где прожила до 16 лет. Оба города остаются для нее особенными"

"Я родилась в Шостке. Когда мне был год, мы переехали в родной город моего папы — в Харьков. Там я прожила до 16 лет. Оба города для меня очень важны и родные. В Харькове я провела почти всю жизнь, в Шостку ездила каждое лето", — рассказала артистка.

Первую песню написала в 16 лет

Переезд в Киев стал переломным моментом в жизни. В 16 лет Маша написала свою первую песню "Молчи, прошу, молчи", которая родилась из переживаний первой любви. Уже тогда она знала, что станет артисткой.

Маша Кондратенко

Любимый напиток — кефир

Интересно, что детство Маши прошло под знаком ее любимого напитка — кефира.

"Я обожаю кефир. В детстве все нормальные дети пили воду, соки, компотики. А я запивала буквально любую еду кефиром лет до 17. Тогда я поступила в Эстрадно-Цирковую академию, начала ходить в заведения, где просто не было моего любимого напитка", — рассказала артистка.

Рассеянная

Я часто бываю рассеянной. Я именно тот человек, который упадет на ровном месте, опоздает на очень важную встречу и пойдет в душ именно в тот момент, когда выключат свет.

До 22 лет никогда не летала на самолете

До 22 лет никогда не летала на самолете. Родители вкладывали все деньги, заработанные кровью и потом в мое развитие — конкурсы, концерты, уроки вокала, танцы. Не было возможности путешествовать.

Маша Кондратенко Фото: Пресслужба

Сильная любовь к Франции

Французская культура и Эдит Пиаф вдохновляли Машу с детства. Именно с песней Пиаф она впервые выступила на проекте "Голос. Дети".

"С самого детства у меня какая-то абсолютная любовь к Франции, всему французскому и, среди прочего, к Эдит Пиаф. Именно с ее песней я попала на "Голос. Дети". Очень вдохновляет ее история. Сильная женщина с невероятным голосом и, как по мне, тонкой душевной организацией", — призналась артистка.

Чувствовала, что будет артисткой

"Еще с детства я точно знала, что буду артисткой. Моим родителям очень повезло (или нет), ведь дома всегда были концерты. Кстати, недавно я будто вернулась в те времена, когда вместе с Ириной Билык готовила к релизу песню "Девочка", которую обожаю еще с детства", — рассказала певица.

Первой любовью был сын преподавательницы

По словам Маши Кондратенко, первый раз она влюбилась в 6 лет. Это был сын моей первой преподавательницы по вокалу.

"Его звали Саша. На самом деле я вообще люблю влюбляться. Начала эту карьеру с детства", — сказала артистка.

Один из альбомов создан на основе несчастливой истории любви из жизни певицы

В 2021 году Маша пережила тяжелое расставание, которое легло в основу ее альбома "нашла свой дневник". А в 2023 году артистка впервые анонсировала большой сольный концерт, который состоится 15 марта в Киеве.

Самый большой страх

"Мой самый большой страх — отсутствие контроля. Я — тревожник. И в жизни, и в работе, и в других сферах. На самом деле из-за этого очень боюсь природных катаклизмов, ведь никак не могу на это повлиять. Когда началась полномасштабная война, это для меня был сложнейший период постоянного стресса именно из-за отсутствия контроля ситуации. Несмотря на достаточно долгий творческий путь, в этом году многое произошло со мной впервые: я выпустила свой первый альбом "нашла свой дневник", подалась на Нацотбор. И впервые анонсировала большой сольный концерт", — рассказала певица.

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