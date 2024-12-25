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Стиль жизни

Рассеянная, любит кефир и Францию: малоизвестные факты из жизни Маши Кондратенко

Маша Кондратенко, Маша Кондратенко малоизвестные факты, Маша Кондратенко биография
Фото: коллаж Фокус | Маша Кондратенко

Маша Кондратенко, талантливая украинская певица, рассказала о своем пути от многочисленных псевдонимов до решения быть настоящей. От первой песни, написанной в 16 лет, до первого сольного концерта — артистка откровенно делится своим путем в музыке и жизни.

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Маша Кондратенко, известная украинская певица, специально для Фокуса поделилась малоизвестными фактами о своей жизни и творчестве. От первых песен до выбора собственного имени вместо псевдонимов — она рассказала о моментах, которые сформировали ее как артистку, а также о том, как через музыку она преодолевает сложные этапы своей жизни.

От Magic до Маши Кондратенко

Свой творческий путь Маша начинала под псевдонимом Magic. Затем она стала Маричкой, а впоследствии — Машей Краш. Но после расторжения очередного контракта и разговора с Артемом Пивоваровым она решила отказаться от вымышленных образов и выступать под собственным именем.

"У меня было 3 псевдонима до того, как я решила оставаться Машей Кондратенко. Сначала я была Magic, ведь продюсер говорил, что у меня магический голос. Затем — Маричкой. Далее — Машей Краш. Но, в конце концов, после очередного расторжения контракта и совета Артема Пивоварова, решила, что готова просто быть собой. Без псевдонимов и вымышленных образов", — рассказала артистка.

Харьков и Шостка: два родных города

Маша родилась в Шостке, но почти все детство провела в Харькове, где прожила до 16 лет. Оба города остаются для нее особенными"

"Я родилась в Шостке. Когда мне был год, мы переехали в родной город моего папы — в Харьков. Там я прожила до 16 лет. Оба города для меня очень важны и родные. В Харькове я провела почти всю жизнь, в Шостку ездила каждое лето", — рассказала артистка.

Первую песню написала в 16 лет

Переезд в Киев стал переломным моментом в жизни. В 16 лет Маша написала свою первую песню "Молчи, прошу, молчи", которая родилась из переживаний первой любви. Уже тогда она знала, что станет артисткой.

Маша Кондратенко, Маша Кондратенко малоизвестные факты, Маша Кондратенко биография Fullscreen
Маша Кондратенко

Любимый напиток — кефир

Интересно, что детство Маши прошло под знаком ее любимого напитка — кефира.

"Я обожаю кефир. В детстве все нормальные дети пили воду, соки, компотики. А я запивала буквально любую еду кефиром лет до 17. Тогда я поступила в Эстрадно-Цирковую академию, начала ходить в заведения, где просто не было моего любимого напитка", — рассказала артистка.

Рассеянная

Я часто бываю рассеянной. Я именно тот человек, который упадет на ровном месте, опоздает на очень важную встречу и пойдет в душ именно в тот момент, когда выключат свет.

До 22 лет никогда не летала на самолете

До 22 лет никогда не летала на самолете. Родители вкладывали все деньги, заработанные кровью и потом в мое развитие — конкурсы, концерты, уроки вокала, танцы. Не было возможности путешествовать.

Маша Кондратенко, Маша Кондратенко малоизвестные факты, Маша Кондратенко биография Fullscreen
Маша Кондратенко
Фото: Пресслужба

Сильная любовь к Франции

Французская культура и Эдит Пиаф вдохновляли Машу с детства. Именно с песней Пиаф она впервые выступила на проекте "Голос. Дети".

"С самого детства у меня какая-то абсолютная любовь к Франции, всему французскому и, среди прочего, к Эдит Пиаф. Именно с ее песней я попала на "Голос. Дети". Очень вдохновляет ее история. Сильная женщина с невероятным голосом и, как по мне, тонкой душевной организацией", — призналась артистка.

Чувствовала, что будет артисткой

"Еще с детства я точно знала, что буду артисткой. Моим родителям очень повезло (или нет), ведь дома всегда были концерты. Кстати, недавно я будто вернулась в те времена, когда вместе с Ириной Билык готовила к релизу песню "Девочка", которую обожаю еще с детства", — рассказала певица.

Первой любовью был сын преподавательницы

По словам Маши Кондратенко, первый раз она влюбилась в 6 лет. Это был сын моей первой преподавательницы по вокалу.

"Его звали Саша. На самом деле я вообще люблю влюбляться. Начала эту карьеру с детства", — сказала артистка.

Один из альбомов создан на основе несчастливой истории любви из жизни певицы

В 2021 году Маша пережила тяжелое расставание, которое легло в основу ее альбома "нашла свой дневник". А в 2023 году артистка впервые анонсировала большой сольный концерт, который состоится 15 марта в Киеве.

Самый большой страх

"Мой самый большой страх — отсутствие контроля. Я — тревожник. И в жизни, и в работе, и в других сферах. На самом деле из-за этого очень боюсь природных катаклизмов, ведь никак не могу на это повлиять. Когда началась полномасштабная война, это для меня был сложнейший период постоянного стресса именно из-за отсутствия контроля ситуации. Несмотря на достаточно долгий творческий путь, в этом году многое произошло со мной впервые: я выпустила свой первый альбом "нашла свой дневник", подалась на Нацотбор. И впервые анонсировала большой сольный концерт", — рассказала певица.

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