"Зачепило емоційно": українська співачка захистила Klavdia Petrivna від хейтерів (відео)

За словами Маші Кондратенко, перегляд роликів у TikTok змушував її злитися і захищати Klavdia Petrivna. Вона навіть зробила для колеги подарунок, який та "має показувати всім критикам".

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Відома українська співачка Маша Кондратенко поділилася реакцією на хейт від "критиків" у бік її колеги по сцені Klavdia Petrivna. Про це артистка розповіла в ефірі телеканалу М1.

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Дівчина рада, що її подруга Klavdia Petrivna розкрила свою особистість через стільки часу і тепер журналісти перестали в Маші питати, чи не вона ховається під маскою.

Водночас, той хейт, з яким зіткнулася після розкриття справжнього імені Klavdia Petrivna, розчарував артистку і негативно вплинув на її емоційний стан, тож в ефірі музичного телеканалу Маша Кондратенко вирішила стати на захист подруги.

"Мене це зачепило емоційно, як її подругу. Мене бісить, коли я переглядаю TikTok і бачу якісь огляди на цей концерт (Klavdia Petrivna в Палаці спорту, — ред.) недоаналітиків і критиків. Чесно, я навіть писала коментарі і захищала Клавдію. Я її підтримувала і подарувала подаруночок, що вона має показувати хейтерам", — розповіла Маша Кондратенко.

Нагадаємо, 6 лютого на музичній премії замість Klavdia Petrivna нагороду вийшла забирати інша відома співачка — Маша Кондратенко. Артистка перемогла в номінації "дебют року", але того вечора увага громадськості була прикута до того, хто з двох співачок реальна Klavdia Petrivna.