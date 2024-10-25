"Затронуло эмоционально": украинская певица защитила Klavdia Petrivna от хейтеров (видео)

По словам Маши Кондратенко, просмотр роликов в TikTok вынуждал ее злиться и защищать Klavdia Petrivna. Она даже сделала для коллеги подарок, который та "должна показывать всем критикам".

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Известная украинская певица Маша Кондратенко поделилась реакцией на хейт от "критиков" в сторону её коллеги по сцене Klavdia Petrivna. Об этом артистка рассказала в эфире телеканала М1.

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Девушка рада, что ее подруга Klavdia Petrivna раскрыла свою личность спустя столько времени и теперь журналисты перестали у Маши спрашивать, не она ли скрывается под маской.

В то же время, тот хейт, с которым столкнулась после раскрытия настоящего имени Klavdia Petrivna, разочаровал артистку и негативно повлиял на ее эмоциональное состояние, поэтому в эфире музыкального телеканала Маша Кондратенко решила встать на защиту подруги.

"Меня это затронуло эмоционально, как ее подругу. Меня бесит, когда я просматриваю TikTok и вижу какие-то обзоры на этот концерт (Klavdia Petrivna во Дворце спорта, — ред.) недоаналитиков и критиков. Честно, я даже писала комментарии и защищала Клавдию. Я ее поддерживала и подарила подарочек, что она должна показывать хейтерам", — рассказала Маша Кондратенко.

Напомним, 6 февраля на музыкальной премии вместо Klavdia Petrivna награду вышла забирать другая известная певица — Маша Кондратенко. Артистка победила в номинации "дебют года", но в тот вечер внимание общественности было приковано к тому, кто из двух певиц реальная Klavdia Petrivna.