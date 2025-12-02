"Будто сняла броню": украинская певица Маша Кондратенко снялась для Playboy (фото)

Маша Кондратенко, которая вскоре отметит свое 26-летие, накануне собственного "нового года" решилась на смелый творческий эксперимент. Она провела свою первую художественную съемку в минималистичном образе для Playboy.

Финалистка Нацотбора на "Евровидение-2024" откровенно поделилась мыслями о принятии себя, естественности и искренности в самовыражении. В съемке Маша подчеркивает красоту индивидуальности и неповторимости, подчеркивая, что настоящая привлекательность — во внутреннем состоянии и уверенности, которую излучает каждая женщина. Фотографии опубликовали на сайте Playboy вместе с интервью.

Маша Кондратенко для Playboy Фото: Playboy

Впечатления от съемки для Playboy

Маша поделилась впечатлениями от первого опыта такой съемки.

"Мне было непривычно фотографироваться без футболки, лишь прикрываясь, особенно когда стилист и фотограф — мужчины. Это ощущение, будто ты снимаешь свою броню перед новыми вызовами — и именно в этой, на первый взгляд, обнаженной слабости становишься сильнее. Это о встрече со своими страхами, детскими комплексами и шаблонами, навязанными опытом и прошлым", — рассказала певица.

Маша Кондратенко для Playboy Фото: Playboy

Что Маша Кондратенко рассказала Playboy

Артистка рассказала, что в свои 25 по-новому учится выбирать собственные приоритеты, позволять себе изменения и отпускать людей, рядом с которыми теряет гармонию. Подытоживая год, артистка позволила себе мечтать, ведь мечты — важная составляющая внутреннего комфорта. Главный вывод: путь всегда начинается с любви и внимания к себе.

Маша Кондратенко для Playboy Фото: Playboy

