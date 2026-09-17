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"Их не посадят?": россияне снимают тренд под "Ваньку-встаньку" (видео)

Песня Ванька-встанька стала вирусной в России
Кадр из клипа "Ванька-встанька" | Фото: YouTube

В России стала вирусной песня "Ванька-встанька" Маши Кондратенко — молодежь массово снимает видео под этот ироничный украинский трек.

В Threads пользователь сети (viktor_porunov) заметил, что российские подростки запустили новый тренд, используя песню, которой уже более четырёх лет.

Россияне снимают тренд на "Ваньку-встаньку"

"Среди молодежи РФ появился новый потрясающий тренд. Z-ники в шоке", — написал украинец.

На эту новость отреагировала уже и авторка ставшей вирусной песни.

"Ну, люди готовятся", — написала Маша Кондратенко.

В частности, в комментариях пользователи сети шутили по поводу увиденного, а кто-то защищал российскую молодежь, отмечая, что они родились уже при Путине и якобы против войны:

  • "Интересно, они хотя бы понимают, что означает фраза: "приготовь себе пакет"?"
  • "Молодёжь привыкает к украинскому языку, правильно поступает".
  • "Твоя музыка лечит р*сню, а наши говорят, что песня плохая".
  • "Ну, очень мягкая украинизация".
  • "Их не посадят?"
Видео дня

Интересно, что на данный момент клип на эту песню набрал на YouTube уже 40 миллионов просмотров.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, ранее Маша встала на защиту Клавдии Петровны от хейтеров.