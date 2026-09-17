"Их не посадят?": россияне снимают тренд под "Ваньку-встаньку" (видео)

В России стала вирусной песня "Ванька-встанька" Маши Кондратенко — молодежь массово снимает видео под этот ироничный украинский трек.

В Threads пользователь сети (viktor_porunov) заметил, что российские подростки запустили новый тренд, используя песню, которой уже более четырёх лет.

Россияне снимают тренд на "Ваньку-встаньку"

"Среди молодежи РФ появился новый потрясающий тренд. Z-ники в шоке", — написал украинец.

На эту новость отреагировала уже и авторка ставшей вирусной песни.

"Ну, люди готовятся", — написала Маша Кондратенко.

В частности, в комментариях пользователи сети шутили по поводу увиденного, а кто-то защищал российскую молодежь, отмечая, что они родились уже при Путине и якобы против войны:

"Интересно, они хотя бы понимают, что означает фраза: "приготовь себе пакет"?"

"Молодёжь привыкает к украинскому языку, правильно поступает".

"Твоя музыка лечит р*сню, а наши говорят, что песня плохая".

"Ну, очень мягкая украинизация".

"Их не посадят?"

Видео дня

Интересно, что на данный момент клип на эту песню набрал на YouTube уже 40 миллионов просмотров.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Маша Кондратенко провела свою первую художественную съемку в минималистичном образе для Playboy.

Певица в интервью Фокусу рассказала об Ирине Билык, пути к Евровидению-2025 и борьбе за выход в финал.

Кроме того, ранее Маша встала на защиту Клавдии Петровны от хейтеров.