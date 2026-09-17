"Их не посадят?": россияне снимают тренд под "Ваньку-встаньку" (видео)
В России стала вирусной песня "Ванька-встанька" Маши Кондратенко — молодежь массово снимает видео под этот ироничный украинский трек.
В Threads пользователь сети (viktor_porunov) заметил, что российские подростки запустили новый тренд, используя песню, которой уже более четырёх лет.
Россияне снимают тренд на "Ваньку-встаньку"
"Среди молодежи РФ появился новый потрясающий тренд. Z-ники в шоке", — написал украинец.
На эту новость отреагировала уже и авторка ставшей вирусной песни.
"Ну, люди готовятся", — написала Маша Кондратенко.
В частности, в комментариях пользователи сети шутили по поводу увиденного, а кто-то защищал российскую молодежь, отмечая, что они родились уже при Путине и якобы против войны:
- "Интересно, они хотя бы понимают, что означает фраза: "приготовь себе пакет"?"
- "Молодёжь привыкает к украинскому языку, правильно поступает".
- "Твоя музыка лечит р*сню, а наши говорят, что песня плохая".
- "Ну, очень мягкая украинизация".
- "Их не посадят?"
Интересно, что на данный момент клип на эту песню набрал на YouTube уже 40 миллионов просмотров.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Маша Кондратенко провела свою первую художественную съемку в минималистичном образе для Playboy.
- Певица в интервью Фокусу рассказала об Ирине Билык, пути к Евровидению-2025 и борьбе за выход в финал.
Кроме того, ранее Маша встала на защиту Клавдии Петровны от хейтеров.