"Я дура?": Верба відповіла на порівняння зі Скальницькою (фото)

Українська блогерка Юлія Верба відповіла на порівняння з Анастасією Скальницькою на фоні скандалу з її чоловіком.

Юля наголосила, що вона не жертва, відреагувавши на історію своєї колеги по цеху.

Верба — про скандал зі Скальницькою

Після скандалу зі Скальницькою в мережі почали писати, що Верба може також опинитися в такій ситуації, а її чоловік Костя — нібито аферист. Юля не промовчала.

"Скажіть мені, будь ласка, я дура?! Я схожа на дуру? Я схожа на дівчину, яку можна кинути? Я схожа на дівчину, яку можна образити або робити це систематично? От я вам щиро кажу, що я не та дівчина. Я виросла в нормальній повноцінній сімʼї з мамою і з татом. В мене нормальні стосунки з татом. Я красива, розумна, адекватна, реалізована, дуже скромна дівчина, в якої дуже сильно розвинуте відчуття любові до себе", — наголосила блогерка.

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Згодом Верба додала, що Настя ніколи не була її подругою і вона не називала її "дурою", а говорила винятково про свій досвід.

Юля Верба Фото: Instagram

Верба також заявила, що чоловік Костя ніколи не брав у неї гроші, має роботу і не перебуває на її утриманні.

"Я люблю свою сім’ю, сама обрала цей союз і я не жертва", — підкреслила Юлія.

За її словами, вона завжди знала, чим займається коханий, і запевнила, що через нього в них ніколи не було кримінальних чи фінансових проблем. А до початку стосунків вона попросила його надати акт про розірвання шлюбу з колишньою та розповісти про його минуле.

Фото: Instagram

"Довіряти можна, але краще 10 разів перевірити", — додала Верба.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Користувачі мережі почали сумніватися в чесності розповіді Анастасії Скальницької про те, що її колишній чоловік Богдан обманював жінку роками.

Український блогер на імʼя Святослав не оминув увагою скандал навколо блогерки.

Крім того, колишній чоловік Скальницької підтримав її на фоні розповідей жінки про обман з боку її ексобранця.