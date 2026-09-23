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Стиль життя

"Я дура?": Верба відповіла на порівняння зі Скальницькою (фото)

Юля Верба відреагувала на порівняння зі Скальницькою
Юля Верба | Фото: Instagram

Українська блогерка Юлія Верба відповіла на порівняння з Анастасією Скальницькою на фоні скандалу з її чоловіком.

Юля наголосила, що вона не жертва, відреагувавши на історію своєї колеги по цеху.

Верба — про скандал зі Скальницькою

Після скандалу зі Скальницькою в мережі почали писати, що Верба може також опинитися в такій ситуації, а її чоловік Костя — нібито аферист. Юля не промовчала.

"Скажіть мені, будь ласка, я дура?! Я схожа на дуру? Я схожа на дівчину, яку можна кинути? Я схожа на дівчину, яку можна образити або робити це систематично? От я вам щиро кажу, що я не та дівчина. Я виросла в нормальній повноцінній сімʼї з мамою і з татом. В мене нормальні стосунки з татом. Я красива, розумна, адекватна, реалізована, дуже скромна дівчина, в якої дуже сильно розвинуте відчуття любові до себе", — наголосила блогерка.

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Згодом Верба додала, що Настя ніколи не була її подругою і вона не називала її "дурою", а говорила винятково про свій досвід.

Юля Верба
Юля Верба
Фото: Instagram

Верба також заявила, що чоловік Костя ніколи не брав у неї гроші, має роботу і не перебуває на її утриманні.

"Я люблю свою сім’ю, сама обрала цей союз і я не жертва", — підкреслила Юлія.

За її словами, вона завжди знала, чим займається коханий, і запевнила, що через нього в них ніколи не було кримінальних чи фінансових проблем. А до початку стосунків вона попросила його надати акт про розірвання шлюбу з колишньою та розповісти про його минуле.

Фото: Instagram

"Довіряти можна, але краще 10 разів перевірити", — додала Верба.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, колишній чоловік Скальницької підтримав її на фоні розповідей жінки про обман з боку її ексобранця.