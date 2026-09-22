Колишній чоловік Скальницької звернувся до неї на фоні скандалу (фото)

Колишній чоловік блогерки Анастасії Скальницької підтримав її на фоні розповідей жінки про обман з боку її ексобранця.

Напередодні зірка мережі Анастасія Скальницька заявила в соцмережах, що її чоловік Богдан роками вибудовував схему, виманюючи в неї гроші.

Колишній чоловік Скальницької підтримав її

Дмитро Талпа, від якого Настя народила дочку Мілану, публічно звернувся до блогерки.

"Як би не складалося життя, я завжди бажатиму тобі тільки щастя. Ти заслуговуєш на людину, яка цінуватиме, поважатиме і берегтиме тебе. Тримайся, все добре ще попереду. Мені боляче чути твою історію. Обіймаю тебе, дуже боляче. Я поряд", — написав чоловік у коментарях до того самого відео.

Судячи зі сторінки Дмитра, він живе в Одесі та займається нерухомістю.

Дмитро Талпа Фото: Instagram

Що відомо про скандал

Блогерка 21 вересня звинуватила свого ексчоловіка Богдана Скальницького у масштабному шахрайстві, фінансових махінаціях та системних зрадах. Анастасія назвала колишнього, з яким прожила у шлюбі близько трьох років, "професійним аферистом" і заявила, що була для нього лише "фінансовим проєктом".

Видео дня

Коли Анастасія придбала автівку Mercedes, Богдан заявив, що в їхньому будинку відбувся обшук, а самого його кинули за ґрати. Він переконав дружину терміново продати машину, щоб "викупити" його. Усі гроші від продажу він забрав собі, а історія з арештом та обшуком виявилася повністю вигаданою, за словами Насті.

Блогерка також каже, що автомобілі, якими Богдан хизувався на початку стосунків, виявилися орендованими, а дорогі подарунки (на кшталт сумки Hermes та годинника Rolex) — звичайними копіями та підробками.

Наразі Анастасія залишилася з борговими зобов'язаннями на суму понад 1 мільйон гривень.

Скальницька з колишнім та дітьми Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Богдан Скальницький, який опинився в епіцентрі скандалу, ймовірно, працює в поліції.

Як виявилось, колишній коханий зірки розвів на гроші не лише її, а й кумів — Яну та Славу Догу.

Анастасія Скальницька раніше вже привідкривала завісу над непростими сімейними темами, зокрема, розповідала про булінг доньки, яку однокласники цькували через те, що вдома дівчинка звикла говорити російською.