Бывший муж Скальницкой обратился к ней на фоне скандала (фото)
Бывший супруг блогерши Анастасии Скальницкой поддержал её на фоне рассказов женщины об обмане со стороны её второго мужа.
Накануне интернет-знаменитость Анастасия Скальницкая заявила в соцсетях, что её муж Богдан годами выстраивал схему, выманивая у неё деньги.
Бывший муж Скальницкой поддержал её
Дмитрий Талпа, от которого у Насти родилась дочь Милана, публично обратился к блогерше.
"Как бы ни складывалась жизнь, я всегда буду желать тебе только счастья. Ты заслуживаешь человека, который будет ценить, уважать и беречь тебя. Держись, всё хорошее ещё впереди. Мне больно слушать твою историю. Обнимаю тебя, очень больно. Я рядом", — написал мужчина в комментариях к тому самому видео.
Судя по странице Дмитрия, он живет в Одессе и занимается недвижимостью.
Что известно о скандале
21 сентября блогерша обвинила своего бывшего мужа Богдана Скальницкого в крупном мошенничестве, финансовых махинациях и систематических изменах. Анастасия назвала бывшего супруга, с которым прожила в браке около трех лет, "профессиональным аферистом" и заявила, что была для него лишь "финансовым проектом".
Когда Анастасия купила автомобиль Mercedes, Богдан заявил, что в их доме прошел обыск, а его самого посадили за решетку. Он убедил жену срочно продать машину, чтобы "выкупить" его. Все деньги от продажи он забрал себе, а история с арестом и обыском оказалась полностью выдуманной, по словам Насти.
Блогерша также утверждает, что автомобили, которыми Богдан хвастался в начале отношений, оказались арендованными, а дорогие подарки (такие как сумка Hermes и часы Rolex) — обычными копиями и подделками.
В настоящее время у Анастасии остались долговые обязательства на сумму свыше 1 миллиона гривен.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Богдан Скальницкий, оказавшийся в эпицентре скандала, вероятно, работает в полиции.
- Как оказалось, бывший возлюбленный звезды обманул на деньги не только её, но и крестных отцов — Яну и Славу Догу.
Анастасия Скальницкая и раньше уже приоткрывала завесу над сложными семейными темами, в частности, рассказывала о буллинге в отношении своей дочери, которую одноклассники подвергали издевательствам из-за того, что дома девочка привыкла говорить по-русски.