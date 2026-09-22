Обвиняемый в мошенничестве бывший Скальницкой, вероятно, работает в полиции (фото)

Богдан Скальницкий, бывший супруг блогерши Анастасии Скальницкой, оказался в эпицентре скандала после того, как 21 сентября бывшая жена публично обвинила его в мошенничестве.

Интернет-знаменитость Анастасия Скальницкая заявила в соцсетях, что её муж годами разрабатывал схему с фальшивыми обысками и поддельным арестом, чтобы выманивать деньги.

Богдан Русланович Скальницкий родился и зарегистрирован в Нежине Черниговской области. До того, как стать мужем известной блогерши, он годами "отбывал срок" на государственной службе: по данным реестра деклараций НАЗК, с 2019 по 2025 год работал младшим инспектором в Управлении полиции охраны физической безопасности в Киеве.

Официальный доход на этой должности составлял 330-370 тысяч гривен в год, причем в декларациях даже указывались выигрыши в онлайн-казино как отдельная статья доходов. После свадьбы в сентябре 2023 года состояние семьи подскочило уже до 8-9 млн грн — в основном благодаря бизнесу супруги.

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Декларация Богдана Скальницкого Фото: Threads

Фальшивый обыск и арест

Публичный конфликт разгорелся 21 сентября, когда Анастасия объявила о разводе и прямо назвала бывшего мужа профессиональным аферистом. По её версии, брак с самого начала был для него холодным коммерческим расчётом, а деньги он выманивал из семьи под предлогом вымышленных форс-мажоров.

Самая громкая история — с автомобилем Mercedes. Как только машину купили, Богдан заявил жене, будто в доме прошел обыск, а его самого арестовали. Под этим предлогом машину якобы срочно продали, чтобы "выкупиться", а все деньги мужчина оставил себе. Позже выяснилось: никакого обыска и ареста не было, история от начала до конца оказалась выдумкой.

Скальницкие демонстрировали в сети роскошную жизнь Фото: Threads

Похожая ситуация и с другим имуществом, которым Скальницкий впечатлял окружающих в начале отношений. Автомобили, которыми он хвастался, были арендованными, а "брендовые" часы Rolex и сумка Hermes оказались обычными подделками.

Долги, кредиты на чужие имена

Последствия для Анастасии оказались довольно болезненными: на счетах её цветочного магазина после развода осталось всего 800 гривен, на сотрудников кто-то тайно оформил кредиты, а сама блогерша теперь разбирается с долгами, превышающими миллион гривен.

По словам Анастасии, пострадала не только её семья. В финансовую заварушку из-за действий Богдана попали и крестные родители супругов — блогерша Яна Дога с мужем. Скальницкий, говорит Анастасия, систематически пользовался дружескими связями, чтобы под разными предлогами одалживать деньги у знакомых и не возвращать их.

Осенью 2025 года Скальницкий попал в поле зрения таблоидов ещё и из-за резкого изменения внешности: мужчина сбросил более 20 килограммов и лег под нож пластического хирурга — подтяжка тела, коррекция диастаза, удаление комочков Биша.

Богдан Скальницкий занялся похудением Фото: Threads

Мужчина не спешит публично комментировать обвинения. После того как скандал получил огласку, он закрыл свой аккаунт в Instagram и пока не обнародовал ни одного заявления — ни по поводу обвинений в мошенничестве, ни по поводу супружеских измен, ни по поводу долгов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анастасия Скальницкая ранее уже приоткрывала завесу над непростыми семейными темами, в частности, рассказывала о буллинге в отношении своей дочери, которую одноклассники подвергали издевательствам из-за того, что дома девочка привыкла говорить по-русски.

В жизни блогерши произошла и личная трагедия: в 2021 году, будучи беременной мальчиком, она потеряла ребенка — на пятом месяце беременности малыш родился мертвым.

Тем временем актриса и инфлюенсер Кристина Светлая сообщила подписчикам о разводе с мужем.