"Мой бывший — профессиональный мошенник": блогерша Скальницкая рассказала, что ее обманули

Украинская блогерша и предпринимательница Настя Скальницкая официально подтвердила развод с мужем Богданом, за которого вышла замуж в 2023 году. Сначала пара рассталась мирно и без взаимных претензий, однако уже через несколько дней звезда соцсетей сделала громкое заявление о скрытой "системе обмана", которую раскрыла уже после принятия решения о разрыве.

Скальницкая и Богдан поженились три года назад, а вскоре у супругов родился сын Миша. У блогерши также есть дочь Милана от предыдущих отношений. О распаде брака Анастасия сначала написала в сдержанном, благодарном тоне, не сожалея о том, что они пережили вместе.

"Мы расстались. Я очень благодарна тебе за всё и точно ни о чём не жалею. Помимо нашего замечательного сына, мы получили бесценный опыт, много счастья, трудностей, любви и уважения. Точно знаю, мы встретились не случайно, и эти отношения изменили нас. Ты остаёшься не только отцом для Миши, но и очень близким мне человеком", — написала она.

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Тогда же блогерша подчеркнула, что бывшие супруги расстаются без обид, по-взрослому.

"Особая благодарность за то, что сейчас мы ведем себя как взрослые люди, уважающие друг друга, у которых нет обид, а есть только понимание. Возможно, в какой-то момент всё можно было изменить, но сейчас это конец", — говорилось в сообщении.

Правда оказалась совсем другой

Впрочем, за кулисами спокойного прощания скрывалось гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. 21 сентября Скальницкая сделала новое, гораздо более откровенное заявление: после официального решения о разводе она узнала о бывшем муже вещи, которые заставили её по-новому взглянуть на все годы брака.

"После решения о разводе я узнала о своём бывшем муже вещи, после которых у меня просто сложилась совершенно иная картина всей нашей жизни. То, что я сейчас вижу, для меня выглядит как целая система обмана и "схем", о существовании которых я даже не догадывалась", — написала блогерша.

Настя Скальницкая с семьей Фото: Instagram

По её словам, сложнее всего было не само обнаружение неприятных фактов, а осознание того, насколько слепо она доверяла партнёру.

"Самое болезненное — осознавать, насколько сильно я доверяла этому человеку. Мне уже не 18 лет. Но я настолько искренне верила всему, что мне говорили, что даже не допускала мысли: со мной могут так поступить", — пишет Анастасия.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В частности, инфлюенсерша Кристина Светлая сообщила подписчикам о разводе с мужем.

Также известно, что сама Скальницкая ранее рассказывала о буллинге в отношении дочери из-за того, что девочка общается в школе на русском языке.

Кроме того, блогерша рассказала ещё об одной личной трагедии: в 2021 году она была беременна мальчиком, однако на пятом месяце беременности ребёнок родился мёртвым.