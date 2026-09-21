"Мій колишній – професійний аферист": блогерка Скальницька розповіла, що її ошукали

Українська блогерка та підприємиця Настя Скальницька офіційно підтвердила розлучення з чоловіком Богданом, з яким одружилася у 2023 році. Спершу пара розійшлася мирно й без взаємних претензій, проте вже за кілька днів зірка соцмереж зробила гучну заяву про приховану "систему обману", яку розкрила вже після ухвалення рішення про розрив.

Скальницька та Богдан одружилися три роки тому, а невдовзі в подружжя народився син Міша. У блогерки є також донька Мілана від попередніх стосунків. Про завершення шлюбу Анастасія спершу написала у стриманому, вдячному тоні, не шкодуючи про пережите разом.

"Ми розлучилися. Я дуже вдячна тобі за все, і точно ні про що не шкодую. Окрім найпрекраснішого сина, ми отримали безцінний досвід, багато щастя, труднощів, кохання і поваги. Точно знаю, ми одне одного зустріли невипадково, і ці стосунки нас трансформували. Ти залишаєшся не тільки батьком для Міши, але й дуже близькою мені людиною", — написала вона.

Видео дня

Тоді ж блогерка підкреслила, що колишнє подружжя розлучається без образ, по-дорослому.

"Окреме дякую, що зараз ми поводимо себе як дорослі люди, які поважають одне одного, у яких немає образ, а тільки розуміння. Можливо, в якийсь момент все можна було змінити, але зараз це кінець", — йшлося у повідомленні.

Правда виявилася зовсім іншою

Втім, за лаштунками спокійного прощання ховалося набагато більше, ніж здавалося на перший погляд. 21 вересня Скальницька зробила нову, значно відвертішу заяву: після офіційного рішення про розлучення вона дізналася про колишнього чоловіка речі, які змусили її по-новому подивитися на всі роки шлюбу.

"Після рішення про розлучення я дізналася про свого колишнього чоловіка речі, після яких у мене просто склалася зовсім інша картина всього нашого життя. Те, що я зараз бачу, для мене виглядає як ціла система обману та "схем", про існування яких я навіть не здогадувалася", — написала блогерка.

Настя Скальницька з родиною Фото: Instagram

За її словами, найважче далося не саме відкриття неприємних фактів, а усвідомлення того, наскільки сліпо вона довіряла партнеру.

"Найболючіше — усвідомлювати, наскільки сильно я довіряла людині. Мені не 18 років. Але я настільки щиро вірила всьому, що мені говорили, що навіть не допускала думки: зі мною можуть так чинити", — пише Анастасія.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зокрема, інфлюенсерка Христина Світла оголосила підписникам про розлучення з чоловіком.

Також відомо, що сама Скальницька раніше розповідала про булінг доньки через те, що дівчинка спілкується в школі російською мовою.

Крім того, блогерка зізнавалася про ще одну особисту трагедію: у 2021 році вона була вагітна хлопчиком, однак на п'ятому місяці вагітності дитина народилася неживою.