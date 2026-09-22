Звинувачений в шахрайстві колишній Скальницької, ймовірно, працює у поліції (фото)

Богдан Скальницький, ексчоловік блогерки Анастасії Скальницької, опинився в епіцентрі скандалу після того, як 21 вересня колишня дружина публічно звинуватила його у шахрайстві.

Зірка мережі Анастасія Скальницька заявила в соцмережах, що її чоловік роками вибудовував схему з фейковими обшуками та несправжнім арештом, аби виманювати гроші.

Богдан Русланович Скальницький народився й зареєстрований у Ніжині на Чернігівщині. До того, як стати чоловіком відомої блогерки, він роками тягнув лямку державної служби: за даними реєстру декларацій НАЗК, з 2019 по 2025 рік працював молодшим інспектором в Управлінні поліції охорони з фізичної безпеки в Києві.

Офіційний дохід на цій посаді сягав 330-370 тисяч гривень на рік, причому в деклараціях фігурували навіть виграші в онлайн-казино як окрема стаття надходжень. Після весілля у вересні 2023 року статки родини стрибнули вгору вже до 8-9 млн грн — головно завдяки бізнесу дружини.

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Декларація Богдана Скальницького Фото: Threads

Фейковий обшук і арешт

Публічний конфлікт розгорівся 21 вересня, коли Анастасія оголосила про розлучення й прямо назвала колишнього чоловіка професійним аферистом. За її версією, шлюб від початку був для нього холодним комерційним розрахунком, а гроші він тягнув із сім'ї під приводом вигаданих форс-мажорів.

Найгучніша історія — з автомобілем Mercedes. Щойно машину купили, Богдан заявив дружині, буцімто в будинку пройшов обшук, а самого його заарештували. Під цим приводом авто терміново продали начебто, щоб "викупитися", а всі гроші чоловік залишив собі. Пізніше з'ясувалося: жодного обшуку й арешту не було, історія від початку до кінця виявилася вигадкою.

Скальницькі демонстрували в мережі розкішне життя Фото: Threads

Схожа картина й з іншим майном, яким Скальницький вражав оточення на старті стосунків. Автомобілі, якими він хизувався, були орендованими, а "брендовий" годинник Rolex і сумка Hermes виявилися звичайними підробками.

Борги, кредити на чужі імена

Наслідки для Анастасії виявилися доволі болючими: на рахунках її квіткового магазину після розлучення залишилося лише 800 гривень, на працівників хтось таємно оформив кредити, а сама блогерка тепер розбирається з боргами, що перевищують мільйон гривень.

Постраждала, за словами Анастасії, не лише її родина. У фінансову халепу через дії Богдана потрапили й куми подружжя — блогерка Яна Дога з чоловіком. Скальницький, каже Анастасія, систематично користувався дружніми зв'язками, щоб під різними приводами позичати гроші у знайомих і не повертати їх.

Восени 2025-го Скальницький потрапив у поле зору таблоїдів ще й через різку зміну зовнішності: чоловік скинув понад 20 кілограмів і ліг під ніж пластичного хірурга — підтяжка тіла, корекція діастазу, видалення комків Біша.

Богдан Скальницький зайнявся схудненням Фото: Threads

Публічно коментувати звинувачення чоловік не поспішає. Після того, як скандал набув розголосу, він закрив свій акаунт в Instagram і поки що не оприлюднив жодної заяви — ні щодо звинувачень у шахрайстві, ні щодо подружніх зрад, ні щодо боргів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Скальницька раніше вже привідкривала завісу над непростими сімейними темами, зокрема, розповідала про булінг доньки, яку однокласники цькували через те, що вдома дівчинка звикла говорити російською.

Була в житті блогерки й особиста трагедія: у 2021 році, будучи вагітною хлопчиком, вона втратила дитину — на п'ятому місяці вагітності малюк народився мертвим.

Тим часом акторка та інфлюенсерка Христина Світла повідомила підписникам про розлучення з чоловіком.