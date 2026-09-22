Муж Скальницкой кинул на деньги Яну Догу: блогерша обвинила кума в мошенничестве

Украинская блогерша и предпринимательница Настя Скальницкая назвала своего мужа Богдана аферистом и раскрыла его скрытую "систему обмана". Как оказалось, бывший возлюбленный звезды обманул не только её, но и кумовей — Яну и Славу Догу.

Интересно, что Богдан полностью завоевал доверие этой пары, ведь он крестил их дочь Эмми. Об этом Яна Дога рассказала в Instagram-stories (yanadogaa).

По словам блогерши, Богдан Скальницкий — профессиональный мошенник, который также обманул их на крупную сумму денег. Знаменитость очень сожалеет, что сразу не поняла, какой он человек, и доверила ему самое ценное — свою дочь.

"Этот человек обманул нас на крупную сумму. И я не знаю, что ещё сказать. В шоке? Да. Этот человек крестил нашего ребёнка. Просто профессиональный мошенник, мне больше нечего добавить", — заявила Яна.

Муж Скальницкой бросил на деньги кумовьев Фото: Instagram Муж Скальницкой бросил на деньги кумовьев Фото: Instagram

Она добавила, что Богдан больше не имеет никакого отношения к их дочери Эмми и никогда не станет крестным отцом. В будущем блогеры планируют перекрестить ребёнка и выбрать другого крестного для девочки.

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"Этот человек больше не имеет никакого отношения к нашей Эмми. И никогда больше не будет нашим кумом! Никогда! Прости, Эмми, что мы сразу ничего не заметили", — подчеркнула Яна Дога.

Яна Дога планирует перекрестить дочь Фото: Instagram

Кстати, Анастасия Скальницкая вышла замуж за бизнесмена Богдана в сентябре 2023 года. В июле 2024 года у них родился сын Михаил. В сентябре 2026 года пара развелась после трёх лет брака.

После развода Скальницкая заявила, что узнала об изменах и финансовых махинациях бывшего мужа.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Настя Скальницкая объявила о разводе со своим мужем. Она публично поблагодарила бывшего супруга за годы, проведённые вместе, и отметила, что решение о разрыве является окончательным.

Также блогерша сделала откровенное заявление: после официального решения о разводе она узнала о бывшем муже вещи, которые заставили её по-новому взглянуть на все годы брака.

Кроме того, Анастасия Скальницкая затронула болезненную тему — как языковой вопрос сказывается на детях. Она рассказала, что её дочь Милана сталкивалась с оскорблениями в школе из-за того, что часто переходит на русский язык.