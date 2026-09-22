Чоловік Скальницької кинув на гроші Яну Догу: блогерка звинуватила кума у шахрайстві

Українська блогерка та підприємиця Настя Скальницька назвала свого чоловіка Богдана аферистом і розкрила його приховану "систему обману". Як виявилось, колишній коханий зірки розвів на гроші не лише її, а й кумів — Яну та Славу Догу.

Цікаво, що Богдан повністю пробрався у довіру до пари, адже він похрестив їхню доньку Еммі. Про це Яна Дога розповіла в Instagram-stories (yanadogaa).

За словами блогерки, Богдан Скальницький – професійний аферист, який також кинув їх на крупну суму грошей. Знаменитість дуже шкодує, що відразу не зрозуміла, яка ця людина, та довірила найцінніше – свою доньку.

"Ця людина кинула і нас на велику суму грошей. І я не знаю, що ще сказати. В ах*ї? Так. Ця людина похрестила нашу дитину. Аферист професійний просто, мені більше нема чого додати", — заявила Яна.

Чоловік Скальницької кинув на гроші кумів Фото: Instagram Чоловік Скальницької кинув на гроші кумів Фото: Instagram

Вона додала, що Богдан більше не має ніякого відношення до їхньої доньки Еммі, і ніколи не буде кумом. У майбутньому блогери планують перехрестити дитину та обрати іншого хрещеного для дівчинки.

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"Ця людина більше не має ніякого відношення до нашої Еммі. І ніколи не буде більше нашим кумом! Ніколи! Вибач, Еммі, що ми одразу нічого не побачили", — наголосила Яна Дога.

Яна Дога планує перехрестити доньку Фото: Instagram

До речі, Анастасія Скальницька вийшла заміж за бізнесмена Богдана у вересні 2023 року. У липні 2024-го у них народився син Михайло. У вересні 2026 року пара розлучилася після трьох років шлюбу.

Після розлучення Скальницька заявила, що дізналася про зради та фінансові махінації колишнього чоловіка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Настя Скальницька оголосила про розлучення зі своїм чоловіком. Вона публічно подякувала колишньому обранцеві за спільні роки та зазначила, що рішення про розрив є остаточним.

Також блогерка зробила відверту заяву: після офіційного рішення про розлучення вона дізналася про колишнього чоловіка речі, які змусили її по-новому подивитися на всі роки шлюбу.

Крім того, Анастасія Скальницька підняла болючу тему — як мовне питання відображається на дітях. Вона розповіла, що її донька Мілана стикалася з образами в школі через те, що часто переходить на російську.