"Купила хату в селі": блогер висміяв скандал зі Скальницькою (відео)
Український блогер на імʼя Святослав не оминув увагою скандал навколо блогерки Анастасії Скальницької.
Чоловік на фоні розповідей зірки мережі про обман її обранця виклав іронічне відео, повідомивши, що його дружина — аферистка.
Блогер висміяв скандал зі Скальницькою
Святослав сказав, що кохана, виманюючи в нього гроші, купила хату в селі і тепер вони туди переїжджають, де будуть вирощувати буряки та маракую.
"Моя жінка аферистка. Вона три роки виманювала в мене гроші на сумочки, туфлі і прикраси. А сама купила хату в селі. І тепер ми переїжджаємо в село. Будемо вирощувати картоплю, бурячки і маракую. Я не знаю, як далі жити", — сказав блогер у відео у своєму Instagram (svyatoslavzastavnyy).
У коментарях користувачі мережі похвалили таке рішення жінки:
- "Маракую? А що то за таке село?"
- "Яка ваша жінка молодець".
- "Чудова у Вас жінка".
- "Чудово! Ваша жінка найкраща!"
- "Можу сказати, що ваша дружина розумна і практична".
- "Тут потрібно Оскара і відмітити Скальницьку".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Колишній чоловік Анастасії Скальницької підтримав її на фоні розповідей жінки про обман з боку її другого чоловіка.
- Користувачі мережі почали сумніватися в чесності розповіді блогерки: вона відповіла.
Як виявилось, колишній коханий зірки розвів на гроші не лише її, а й кумів — Яну та Славу Догу.