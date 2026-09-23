"Купила дом в деревне": блогер высмеял скандал со Скальницкой (видео)
Украинский блогер по имени Святослав не обошёл вниманием скандал вокруг блогерши Анастасии Скальницкой.
На фоне рассказов интернет-звезды об обмане со стороны её избранника мужчина опубликовал ироничное видео, сообщив, что его жена — мошенница.
Блогер высмеял скандал со Скальницкой
Святослав сказал, что его возлюбленная, выманивая у него деньги, купила дом в деревне и теперь они переезжают туда, где будут выращивать свеклу и маракуйю.
"Моя жена — аферистка. Три года она выманивала у меня деньги на сумочки, туфли и украшения. А сама купила дом в деревне. И теперь мы переезжаем в деревню. Будем выращивать картошку, свеклу и маракуйю. Я не знаю, как дальше жить", — сказал блогер в видео в своём Instagram (svyatoslavzastavnyy).
В комментариях пользователи сети одобрили такое решение женщины:
- "Маракуйю? А что это за деревня такая?"
- "Какая у вас замечательная жена".
- "У вас замечательная жена".
- "Замечательно! Ваша жена — лучшая!"
- "Могу сказать, что ваша жена умная и практичная".
- "Здесь нужно вручить Оскар и отметить Скальницкую".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Бывший муж Анастасии Скальницкой поддержал её на фоне рассказов женщины об обмане со стороны её второго супруга.
- Пользователи сети начали сомневаться в правдивости рассказа блогерши: она ответила.
Как оказалось, бывший возлюбленный звезды обманул не только её, но и кумов — Яну и Славу Догу.