"Купила дом в деревне": блогер высмеял скандал со Скальницкой (видео)

Украинский блогер по имени Святослав не обошёл вниманием скандал вокруг блогерши Анастасии Скальницкой.

На фоне рассказов интернет-звезды об обмане со стороны её избранника мужчина опубликовал ироничное видео, сообщив, что его жена — мошенница.

Блогер высмеял скандал со Скальницкой

Святослав сказал, что его возлюбленная, выманивая у него деньги, купила дом в деревне и теперь они переезжают туда, где будут выращивать свеклу и маракуйю.

"Моя жена — аферистка. Три года она выманивала у меня деньги на сумочки, туфли и украшения. А сама купила дом в деревне. И теперь мы переезжаем в деревню. Будем выращивать картошку, свеклу и маракуйю. Я не знаю, как дальше жить", — сказал блогер в видео в своём Instagram (svyatoslavzastavnyy).

Блогер высмеял скандал со Скальницкой

В комментариях пользователи сети одобрили такое решение женщины:

Видео дня

"Маракуйю? А что это за деревня такая?"

"Какая у вас замечательная жена".

"У вас замечательная жена".

"Замечательно! Ваша жена — лучшая!"

"Могу сказать, что ваша жена умная и практичная".

"Здесь нужно вручить Оскар и отметить Скальницкую".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бывший муж Анастасии Скальницкой поддержал её на фоне рассказов женщины об обмане со стороны её второго супруга.

Пользователи сети начали сомневаться в правдивости рассказа блогерши: она ответила.

Как оказалось, бывший возлюбленный звезды обманул не только её, но и кумов — Яну и Славу Догу.