"Я очень наивна": Скальницкая ответила, как могла не знать о махинациях мужа

Пользователи сети начали сомневаться в правдивости рассказа блогерши Анастасии Скальницкой о том, что её бывший муж Богдан обманывал её на протяжении многих лет.

Звезда социальных сетей на фоне повышенного внимания общественности к своей семье отреагировала на упреки в Instagram, опубликовав несколько новых сторис.

Скальницкая отреагировала на хейт

Женщина призналась, что хотела, чтобы рядом с ней было мужское плечо.

"Я точно не собираюсь оправдываться ни перед кем, я уже оправдывалась. Но всё же хочу ответить на некоторые вопросы. Что касается оформления машин, как я могла этого не заметить. Я не буду рассказывать, как это работает, но можно оформить, а потом переоформить, это во-первых. Во-вторых, я в 18 лет вышла замуж, в 19 родила. С 19 лет всю свою жизнь я живу с ребенком, потом с детьми. Я из обычной семьи, и всё, что у меня есть, я заработала своим трудом, так сказать. До Богдана я много работала, жила сама по себе, но, конечно, как обычная женщина, которая просто хочет, чтобы рядом было мужское плечо, понимаете?", — отметила блогерша.

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Анастасия Скальницкая Фото: Instagram

По словам Насти, Богдан полностью прочитал её мысли.

"Я всё решу сам", — всегда говорил он. "Я это улажу, не переживай, занимайся своими делами, я всё решу". И я думала: "Вау. Мой муж всё решает". Вот так. Более того, я перестала общаться абсолютно со всеми, о ком он мне говорил плохо или кто его не принимал. Потому что когда я что-то выбираю, меня очень трудно сбить с моего мнения, очень трудно", — сказала Скальницкая.

Хотела любви

В частности, блогерша поблагодарила всех, кто её поддержал, и пожелала женщинам никогда не переживать ничего подобного.

"Я не хочу быть железной весь день просто со всеми. Я хочу жить этой жизнью, я хочу любить, доверять", — призналась Настя.

Она подчеркнула, что в реальной жизни нет субординации, в отличие от работы.

"Да, я очень наивна, и поэтому в моей жизни никогда не было много людей, я всегда была сама по себе, тихонько занималась своими делами, у меня были дети, и я держала всех на расстоянии вытянутой руки. Но, конечно, как и каждой женщине, хочется любви", — добавила звезда соцсети, на которую подписан миллион человек.

Анастасия Скальницкая с мужем Фото: Соцсети

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бывший муж Анастасии Скальницкой поддержал её на фоне рассказов женщины об измене со стороны её второго мужа.

Богдан Скальницкий, оказавшийся в эпицентре скандала, вероятно, работает в полиции.

Как оказалось, бывший возлюбленный звезды обманул не только её, но и её друзей — Яну и Славу Догу.