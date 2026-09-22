"Я дуже наївна": Скальницька відповіла, як могла не знати про схеми чоловіка

Користувачі мережі почали сумніватися в чесності розповіді блогерки Анастасії Скальницької про те, що її колишній чоловік Богдан обманював жінку роками.

Зірка соцмереж на фоні підвищеної уваги суспільства до своєї родини відреагувала на закиди в Instagram, виклавши кілька нових сторіс.

Скальницька відреагувала на хейт

Жінка зізналася, що хотіла мати чоловіче плече поруч.

"Я точно не збираюся виправдовуватись ні перед ким, я вже навиправдовувалась. Але все ж таки хочу відповісти на деякі питання. Щодо оформлення машин, як я могла не бачити. Я не буду казати, як це працює, але можна оформити, а потім переоформити, це раз. Друге, я в 18 років вийшла заміж, в 19 народила. З 19 років, усе своє життя я проживаю з дитиною, потім з дітьми. Я зі звичайної сім'ї і все, що я маю, я маю за свій труд, так скажімо. І до Богдана я працювала багато, жила собі, але звичайно, як звичайна жінка, яка просто хоче чоловіче плече поряд, розумієте?", — зазначила блогерка.

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Анастасія Скальницька Фото: Instagram

За словами Насті, Богдан психологічно її повністю зчитав.

""Я все вирішу сам", — він завжди казав. "Я це закрию, не переживай, займайся своїми справами, я все вирішу." І я думала: "Вау. Мій чоловік все вирішує". Ось як. Більш того, я перестала спілкуватися абсолютно з усіма, про кого він мені казав погано або хто його не приймав. Тому що коли я обираю щось, мене дуже важко збити з моєї думки, дуже важко", — сказала Скальницька.

Хотіла кохання

Зокрема, блогерка подякувала всім тим, хто її підтримав, та побажала жінкам ніколи такого не переживати.

"Я не хочу бути залізною all day просто з усіма. Я хочу жити це життя, я хочу кохати, довіряти", — зізналася Настя.

Вона наголосила, що в реальному житті немає субординації, на відміну від роботи.

"Так, я дуже наївна і тому в моєму житті ніколи не було багато людей, я завжди була сама по собі, я собі працювала тихесенько, в мене були діти і я дуже всіх тримала на витягнутій руці. Але, звичайно, як кожній жінці, хочеться кохання", — додала зірка соцмережі, на яку підписано мільйон людей.

Анастасія Скальницька з чоловіком Фото: Соцмережi

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колишній чоловік Анастасії Скальницької підтримав її на фоні розповідей жінки про обман з боку її другого чоловіка.

Богдан Скальницький, який опинився в епіцентрі скандалу, ймовірно, працює в поліції.

Як виявилось, колишній коханий зірки розвів на гроші не лише її, а й кумів — Яну та Славу Догу.