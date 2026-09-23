"Я дура?": Верба ответила на сравнение со Скальницкой (фото)
Украинская блогерша Юлия Верба отреагировала на сравнение с Анастасией Скальницкой на фоне скандала с её мужем.
Юля подчеркнула, что она не жертва, отреагировав на историю своей коллеги по цеху.
Верба — о скандале со Скальницкой
После скандала со Скальницкой в сети стали писать, что Верба тоже может оказаться в подобной ситуации, а её муж Костя — якобы аферист. Юля не промолчала.
"Скажите мне, пожалуйста, я дура?! Я похожа на дуру? Я похожа на девушку, которую можно бросить? Я похожа на девушку, которую можно обидеть или делать это постоянно? Вот я вам честно говорю, что я не такая девушка. Я выросла в нормальной полноценной семье с мамой и папой. У меня нормальные отношения с папой. Я красивая, умная, адекватная, реализованная, очень скромная девушка, у которой очень сильно развито чувство любви к себе", — подчеркнула блогерша.
Впоследствии Верба добавила, что Настя никогда не была её подругой и она не называла её "дурой", а говорила исключительно о своём опыте.
Верба также заявила, что муж Костя никогда не брал у неё денег, имеет работу и не находится на её иждивении.
"Я люблю свою семью, сама выбрала этот союз и я не жертва", — подчеркнула Юлия.
По её словам, она всегда знала, чем занимается её возлюбленный, и заверила, что из-за него у них никогда не было ни уголовных, ни финансовых проблем. А перед началом отношений она попросила его предоставить акт о расторжении брака с бывшей и рассказать о своём прошлом.
"Доверять можно, но лучше 10 раз проверить", — добавила Верба.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Пользователи сети начали сомневаться в правдивости рассказа Анастасии Скальницкой о том, что её бывший муж Богдан обманывал её на протяжении многих лет.
- Украинский блогер по имени Святослав не обошел вниманием скандал вокруг блогерши.
Кроме того, бывший муж Скальницкой поддержал её, когда она рассказывала о том, как её обманул бывший возлюбленный.