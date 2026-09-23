"Я дура?": Верба ответила на сравнение со Скальницкой (фото)

Украинская блогерша Юлия Верба отреагировала на сравнение с Анастасией Скальницкой на фоне скандала с её мужем.

Юля подчеркнула, что она не жертва, отреагировав на историю своей коллеги по цеху.

Верба — о скандале со Скальницкой

После скандала со Скальницкой в сети стали писать, что Верба тоже может оказаться в подобной ситуации, а её муж Костя — якобы аферист. Юля не промолчала.

"Скажите мне, пожалуйста, я дура?! Я похожа на дуру? Я похожа на девушку, которую можно бросить? Я похожа на девушку, которую можно обидеть или делать это постоянно? Вот я вам честно говорю, что я не такая девушка. Я выросла в нормальной полноценной семье с мамой и папой. У меня нормальные отношения с папой. Я красивая, умная, адекватная, реализованная, очень скромная девушка, у которой очень сильно развито чувство любви к себе", — подчеркнула блогерша.

Видео дня

Впоследствии Верба добавила, что Настя никогда не была её подругой и она не называла её "дурой", а говорила исключительно о своём опыте.

Юля Верба Фото: Instagram

Верба также заявила, что муж Костя никогда не брал у неё денег, имеет работу и не находится на её иждивении.

"Я люблю свою семью, сама выбрала этот союз и я не жертва", — подчеркнула Юлия.

По её словам, она всегда знала, чем занимается её возлюбленный, и заверила, что из-за него у них никогда не было ни уголовных, ни финансовых проблем. А перед началом отношений она попросила его предоставить акт о расторжении брака с бывшей и рассказать о своём прошлом.

Фото: Instagram

"Доверять можно, но лучше 10 раз проверить", — добавила Верба.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Пользователи сети начали сомневаться в правдивости рассказа Анастасии Скальницкой о том, что её бывший муж Богдан обманывал её на протяжении многих лет.

Украинский блогер по имени Святослав не обошел вниманием скандал вокруг блогерши.

Кроме того, бывший муж Скальницкой поддержал её, когда она рассказывала о том, как её обманул бывший возлюбленный.