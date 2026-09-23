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"Я дура?": Верба ответила на сравнение со Скальницкой (фото)

Юля Верба отреагировала на сравнение со Скальницкой
Юля Верба | Фото: Instagram

Украинская блогерша Юлия Верба отреагировала на сравнение с Анастасией Скальницкой на фоне скандала с её мужем.

Юля подчеркнула, что она не жертва, отреагировав на историю своей коллеги по цеху.

Верба — о скандале со Скальницкой

После скандала со Скальницкой в сети стали писать, что Верба тоже может оказаться в подобной ситуации, а её муж Костя — якобы аферист. Юля не промолчала.

"Скажите мне, пожалуйста, я дура?! Я похожа на дуру? Я похожа на девушку, которую можно бросить? Я похожа на девушку, которую можно обидеть или делать это постоянно? Вот я вам честно говорю, что я не такая девушка. Я выросла в нормальной полноценной семье с мамой и папой. У меня нормальные отношения с папой. Я красивая, умная, адекватная, реализованная, очень скромная девушка, у которой очень сильно развито чувство любви к себе", — подчеркнула блогерша.

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Впоследствии Верба добавила, что Настя никогда не была её подругой и она не называла её "дурой", а говорила исключительно о своём опыте.

Юля Верба
Юля Верба
Фото: Instagram

Верба также заявила, что муж Костя никогда не брал у неё денег, имеет работу и не находится на её иждивении.

"Я люблю свою семью, сама выбрала этот союз и я не жертва", — подчеркнула Юлия.

По её словам, она всегда знала, чем занимается её возлюбленный, и заверила, что из-за него у них никогда не было ни уголовных, ни финансовых проблем. А перед началом отношений она попросила его предоставить акт о расторжении брака с бывшей и рассказать о своём прошлом.

Фото: Instagram

"Доверять можно, но лучше 10 раз проверить", — добавила Верба.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, бывший муж Скальницкой поддержал её, когда она рассказывала о том, как её обманул бывший возлюбленный.