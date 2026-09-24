"Я не обезьяна": известный украинский певец оказался в центре скандала

Украинский певец Олег Шкарпета (Шугар) рассказал, почему не хочет быть популярным и как внимание меняет его жизнь.

Накануне в сети появилась информация о том, что музыкант с женой отказали двум детям в селфи, из-за чего те расплакались. Судя по всему, именно на это Олег отреагировал длинным постом.

Шугар отреагировал на скандал

Люди могут подходить к артисту даже тогда, когда он ест, работает или проводит время с любимой. Также Олег рассказал о реакции своей жены, которая сильно нервничает на фоне повышенного внимания со стороны поклонников.

"Я не хочу быть популярным. Не хочу, чтобы ко мне относились так, будто я в чём-то виноват. Я не хочу, чтобы от меня требовали развлекать детей, когда я прихожу с женой в заведение, а там у кого-то детский день рождения", — начал Шкарпета.

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По словам Шугара, иногда поклонники могут просто вторгаться в его личное пространство: люди фотографируют его в магазинах, стучат в окна автомобиля, приходят к нему домой и требуют сфотографироваться.

"Я просто хочу зайти в магазин и не оглядываться, не боясь, что меня кто-то снимает, когда я выбираю йогурт. Не нужно нас нигде снимать, это очень неприятно! Не хочу с женой бегом мчаться к машине, чтобы побыстрее уехать, потому что на нас все смотрят и обсуждают. Я не обезьяна, не аниматор", — написал музыкант.

Шугар отреагировал на скандал Фото: Threads

Несмотря на это, Олег часто соглашается сфотографироваться с фанатами, но ожидает, что его личные границы будут уважаться.

"Я много работаю, и это приносит свои плоды, но у этого есть побочные эффекты", — заявил Шугар.

По словам музыканта, он просто хочет, чтобы его творчество было популярным.

Шугар Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди поддержали Олега, свое мнение высказали также коллеги по цеху, а некоторые отметили, что внимание людей — это следствие популярности:

"Черт, крик души. Спасибо, что написал. Я такой пост уже тысячу раз пишу и удаляю. Наверное, нужно об этом высказываться, несмотря на все эти "ой, я о вас лучше думала" или "а чего вы хотели?", "а кто ты без нас?". Сейчас у каждого есть телефон, и об этом нужно говорить. То, что у тебя в кармане камера, не значит, что у тебя есть право на чужое внимание. И то, что ты узнал человека, не означает, что он в этот момент обязан быть публичным", — написала певица FIЇNKA.

"Как круто, что молодые артисты могут откровенно написать то, что на душе у всех артистов в принципе. А ещё люди любят прикасаться. Всем подписчикам кажется, что мы родные и можно кумироваться с первой секунды разговора. А ещё любят сплетничать и выпытывать у других артистов характеристики или подробности личной жизни. Иногда приходится прямо жестко отбивать такие темы. А ещё любят обещать своим детям то, что должен сделать для них артист", — отметила alyona alyona.

"Даже Шугара за**али. А потом удивляются, почему у Тейлор Свифт собственный самолёт. Да потому что, б*я, люди кон*ени на всю голову".

"Честно говоря, никогда не понимал такого подхода. Сначала человек хочет узнаваемости, славы и денег. А когда это приходит, то хочется, чтобы никто тебя не беспокоил. Так не бывает. Потому что это неразделимые вещи. Без одного — не будет другого, и наоборот. И когда ты выбираешь путь публичности, то нужно быть готовым и ко всем её негативным проявлениям. Очень не уверен, что если бы рядом с вами на парковке стояла Анджелина Джоли, то вы бы упустили шанс с ней сфотографироваться".

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