Григорьев-Аполлонов резко ответил Квинте по поводу осквернения песни "Одна калина"

В сети разгорелся скандал из-за исполнения украинской песни "Одна калина". Хит перепели в Германии племянник рыжего из группы "Иванушки International" Сергей Григорьев-Аполлонов и одиозный блогер Игорь Синяк. На это быстро отреагировал продюсер Руслан Квинта.

Композитор обвинил дуэт в осквернении песни. По его словам, он не давал никаких разрешений на публичное исполнение. Сергей Григорьев-Аполлонов уже успел заявить, что Квинта якобы не знает немецких законов. Об этом он написал в Threads.

По мнению блогера, в Германии каверы лицензируются через организацию GEMA. Таким образом, отдельного разрешения автора не требуется — организаторы оплачивают отчисления, и деньги поступают правообладателю.

"Посвящается всем авторам, которые не совсем разбираются в авторском праве… Чтобы исполнить кавер на концерте в Германии, отдельного разрешения автора не требуется. Публичное исполнение лицензируется через GEMA. Мы платим GEMA 5,75% от кассовых сборов. Эти деньги распределяются между авторами и правообладателями", — заявил Григорьев-Аполлонов.

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Кроме того, он добавил, что хочет, чтобы хорошие песни, такие как "Одна калина", продолжали звучать по всему миру.

"Я с большим уважением отношусь к авторам и пою их песни, потому что люблю их. Хочу, чтобы хорошая музыка продолжала звучать и находила новую аудиторию", — подчеркнул блогер.

Сергей Григорьев-Аполлонов ответил Квинте Фото: Threads

Интересно, что в данном случае есть одно "но". В немецком законе об авторском праве есть отдельный раздел "Urheberpersönlichkeitsrecht" — авторские личные права. То есть автор имеет право запрещать осквернение или иное посягательство на произведение, если оно может поставить под угрозу его законные личные или духовные интересы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Племянник Рыжего из группы "Иванушки International" Сергей Григорьев-Аполлонов и скандально известный блогер Игорь Синяк, родом из Украины, исполнили песню "Одна калина", которую раньше пела София Ротару.

Михаил Стасула написал песню в честь бойца Ростислава Терлецкого, погибшего в 2022 году. Россияне перепели трек, изменив его смысл.

Кроме того, в России стала популярной песня "Ванька-встанька" Маши Кондратенко — молодежь массово снимает видео под этот ироничный украинский трек.