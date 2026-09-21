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Российские блогеры перепели песню "Одну калину" и взбудоражили сеть (видео)

Как выглядят Сергей Григорьев-Аполлонов и Игорь Синяк
Сергей Григорьев-Аполлонов и Игорь Синяк | Фото: Скрин видео

Сеть возмутилась новой выходкой россиян. Так, племянник рыжего из группы "Иванушки International" Сергей Григорьев-Аполлонов и одиозный блогер Игорь Синяк, который родом из Украины, спели песню "Одна калина", которую исполняла София Ротару.

Интересно, что россияне не перевели хит и спели на украинском языке. Соответствующее видео уже разлетелось в сети, а реакция пользователей оказалась неоднозначной: одни разозлились, а другие — посмеялись.

Россияне опозорились из-за украинской песни

В опубликованном ролике можно увидеть, как Синяк и Григорьев-Аполлонов выступают на мероприятии и поют песню "Одна калина" Софии Ротару. Присутствующие в зале подпевали скандальным блогерам и аплодировали.

Между тем украинский композитор и продюсер Руслан Квинта возмутился таким циничным исполнением хита. Он заявил, что не давал никаких разрешений на публичное исполнение песни.

Музыкант считает, что блогеры осквернили песню "Одна калина" и нарушили право на неприкосновенность произведения.

Видео дня

"Я не давал согласия на исполнение этим лицам. Данное исполнение и контекст выступления осквернили произведение, представили его в контексте, наносящем ущерб моей чести и достоинству, и привели к искажению замысла произведения. Следовательно, это является нарушением права на неприкосновенность произведения и защиту моей творческой репутации. Защита чести, достоинства и репутации — это мои неимущественные права", — заявил Квинта.

Квинта отреагировал на исполнение россиянами хита "Одна калина"
Руслан Квинта возмутился исполнением россиянами хита "Одна калина"
Фото: Threads

Пользователи сети начали обсуждать эту тему. Кому-то эта ситуация показалась забавной, а кто-то всерьёз разозлился из-за необычного исполнения:

  • "Вы хоть представляете, как это взбесило кацапов в зале. Ради этого пусть исполняют";
  • "Ноль дней, чтобы россияне ничего не воровали";
  • "Первое, о чём я подумала, когда это попалось на глаза — кто им это разрешил?! Руслан, желаю успеха! Права не должны нарушаться! Законы должны действовать!";
  • "А мне понравилось, молодцы, ребята";
  • "Пришла поддержка оттуда, откуда не ждали, молодцы. Но мне не нравится, что они дружат с Яной Рудсковской и Нетребко, Боней. Это же прямые сторонницы Зета и путинистки";
  • "Интересно, а София Михайловна в курсе этих песен?".
Реакция сети на выступление россиян
Реакция сети на выступление россиян
Фото: Threads
Реакция сети на выступление россиян
Реакция сети на выступление россиян
Фото: Threads
Реакция сети на выступление россиян
Реакция сети на выступление россиян
Фото: Threads
Реакция сети на выступление россиян
Реакция сети на выступление россиян
Фото: Threads
Реакция сети на выступление россиян
Реакция сети на выступление россиян
Фото: Threads
Реакция сети на выступление россиян
Реакция сети на выступление россиян
Реакция сети на выступление россиян
Реакция сети на выступление россиян
Реакция сети на выступление россиян

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, в России стала популярной песня "Ванька-встанька" Маши Кондратенко — молодежь массово снимает видео под этот ироничный украинский трек.