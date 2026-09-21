Российские блогеры перепели песню "Одну калину" и взбудоражили сеть (видео)

Сеть возмутилась новой выходкой россиян. Так, племянник рыжего из группы "Иванушки International" Сергей Григорьев-Аполлонов и одиозный блогер Игорь Синяк, который родом из Украины, спели песню "Одна калина", которую исполняла София Ротару.

Интересно, что россияне не перевели хит и спели на украинском языке. Соответствующее видео уже разлетелось в сети, а реакция пользователей оказалась неоднозначной: одни разозлились, а другие — посмеялись.

Россияне опозорились из-за украинской песни

В опубликованном ролике можно увидеть, как Синяк и Григорьев-Аполлонов выступают на мероприятии и поют песню "Одна калина" Софии Ротару. Присутствующие в зале подпевали скандальным блогерам и аплодировали.

Между тем украинский композитор и продюсер Руслан Квинта возмутился таким циничным исполнением хита. Он заявил, что не давал никаких разрешений на публичное исполнение песни.

Музыкант считает, что блогеры осквернили песню "Одна калина" и нарушили право на неприкосновенность произведения.

Видео дня

"Я не давал согласия на исполнение этим лицам. Данное исполнение и контекст выступления осквернили произведение, представили его в контексте, наносящем ущерб моей чести и достоинству, и привели к искажению замысла произведения. Следовательно, это является нарушением права на неприкосновенность произведения и защиту моей творческой репутации. Защита чести, достоинства и репутации — это мои неимущественные права", — заявил Квинта.

Руслан Квинта возмутился исполнением россиянами хита "Одна калина" Фото: Threads

Пользователи сети начали обсуждать эту тему. Кому-то эта ситуация показалась забавной, а кто-то всерьёз разозлился из-за необычного исполнения:

"Вы хоть представляете, как это взбесило кацапов в зале. Ради этого пусть исполняют";

"Ноль дней, чтобы россияне ничего не воровали";

"Первое, о чём я подумала, когда это попалось на глаза — кто им это разрешил?! Руслан, желаю успеха! Права не должны нарушаться! Законы должны действовать!";

"А мне понравилось, молодцы, ребята";

"Пришла поддержка оттуда, откуда не ждали, молодцы. Но мне не нравится, что они дружат с Яной Рудсковской и Нетребко, Боней. Это же прямые сторонницы Зета и путинистки";

"Интересно, а София Михайловна в курсе этих песен?".

Реакция сети на выступление россиян Фото: Threads Реакция сети на выступление россиян Фото: Threads Реакция сети на выступление россиян Фото: Threads Реакция сети на выступление россиян Фото: Threads Реакция сети на выступление россиян Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Российский блогер родом из Украины Игорь Синяк внезапно заговорил на украинском языке на фоне обстрелов Москвы и других городов РФ. Звезда соцсетей, родившийся в Украине, но имеющий российское гражданство, неожиданно вспомнил Ольгу Фреймут.

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Кроме того, в России стала популярной песня "Ванька-встанька" Маши Кондратенко — молодежь массово снимает видео под этот ироничный украинский трек.