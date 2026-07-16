Мать плачет: блогер Игорь Синяк остался без жилья в Украине (фото)
В Краматорске в результате ракетного удара был разрушен дом, принадлежащий родителям блогера Игоря Синяка, который родился в Украине, но сделал карьеру в России.
Ракета попала в семейный дом Игоря Синяка в Краматорске — городе, откуда родом сам блогер. По его словам, от дома почти ничего не осталось. Об этом он рассказал в своём Instagram 15 июля, отметив, что родители на момент атаки находились за пределами Украины и не пострадали.
"Буквально час назад ракета попала в дом моих родителей в Украине. От дома практически ничего не осталось. Мои родители в порядке, они не в Украине. Пусть будет проклята эта проклятая война", — написал Синяк в соцсетях.
Блогер опубликовал видео, на котором его мать со слезами на глазах рассказывает о потере единственного недвижимого имущества, которое было у семьи.
"Теперь мы официально остались без крова. У нас ничего не осталось. Даже фотографий. У меня нет слов. Как жаль", — сказала женщина на камеру.
Кто такой Игорь Синяк
Синяк родился в Краматорске, однако ещё в детстве вместе с родителями переехал в Россию, где впоследствии стал известен — участвовал в российских телешоу и развивал музыкальную карьеру.
После начала полномасштабного вторжения блогер покинул РФ и поселился в Париже, однако не прервал контакты с российскими звездами и долгое время избегал занимать чёткую позицию по поводу войны.
Свое молчание он ранее объяснял опасениями по поводу российского законодательства — заявлял, что не готов открыто поддержать Украину или даже назвать войну войной, чтобы не подвергнуться уголовному преследованию в РФ. Лишь со временем он назвал происходящее "х**ней".
Заговорил на украинском языке
В июне этого года, на фоне массированных ударов по территории России, Синяк неожиданно заговорил на украинском языке, процитировав известное приветствие телеведущей Ольги Фреймут: "Приветствуем вас, друзья, и вам, враги, привет", — после чего снова перешел на русский язык.
Напомним, ранее Фокус писал:
- Анна Алхим "засветилась" с российским блогером украинского происхождения Игорем Синяком.
- Певица Йолка (Елизавета Иванцив) впервые прокомментировала войну России против Украины.
Кроме того, российская певица Слава осталась без шенгенской визы, поэтому не смогла выступить на фестивале в Германии 23–24 мая.