На фоне ударов по Москве: российский блогер Синяк заговорил на украинском (видео)
Российский блогер, уроженец Украины, Игорь Синяк внезапно заговорил на украинском языке на фоне обстрелов Москвы и других городов РФ.
Звезда социальных сетей, родившийся в Украине, но имеющий российское гражданство, неожиданно вспомнил об украинском языке и Ольге Фреймут.
Игорь Синяк заговорил на украинском языке
Эпатажный блогер, который сейчас живет в столице Франции Париже, процитировал легендарное приветствие ведущей программы "Ревизор": "Приветствуем вас, друзья, и вам, враги, привет". После этого он продолжил говорить по-русски.
Недавно Игорь Синяк давал интервью Ксении Собчак, рассказывая о своём украинском происхождении. Он родился в Краматорске Донецкой области.
Кто такой Игорь Синяк
Синяк проживает во французской столице с 2022 года. Он бежал из России после начала полномасштабного вторжения.
Блогер родился в Краматорске Донецкой области. В детстве вместе с родителями переехал в РФ. После 2019 года Синяк участвовал в российских телешоу и начал музыкальную карьеру.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины блогер публично избегал занимать чёткую позицию. Впоследствии он назвал события в Украине "п**цом", заявив, что понимает чувства украинцев, ведь его родители остаются в Краматорске. В то же время он не намерен открыто поддерживать Украину, опасаясь нарушить законы РФ и попасть в тюрьму.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Скандальная Анна Алхим "засветилась" с российским блогером украинского происхождения Игорем Синяком.
- Певица Йолка (Елизавета Иванцив) впервые прокомментировала войну России против Украины.
Кроме того, российская певица Слава осталась без шенгенской визы, поэтому не смогла выступить на фестивале в Германии 23–24 мая.