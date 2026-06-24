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На фоне ударов по Москве: российский блогер Синяк заговорил на украинском (видео)

российский блогер Игорь Синяк заговорил на украинском языке
Игорь Синяк | Фото: Instagram

Российский блогер, уроженец Украины, Игорь Синяк внезапно заговорил на украинском языке на фоне обстрелов Москвы и других городов РФ.

Звезда социальных сетей, родившийся в Украине, но имеющий российское гражданство, неожиданно вспомнил об украинском языке и Ольге Фреймут.

Игорь Синяк заговорил на украинском языке

Эпатажный блогер, который сейчас живет в столице Франции Париже, процитировал легендарное приветствие ведущей программы "Ревизор": "Приветствуем вас, друзья, и вам, враги, привет". После этого он продолжил говорить по-русски.

Недавно Игорь Синяк давал интервью Ксении Собчак, рассказывая о своём украинском происхождении. Он родился в Краматорске Донецкой области.

Кто такой Игорь Синяк

Синяк проживает во французской столице с 2022 года. Он бежал из России после начала полномасштабного вторжения.

Відео дня

Блогер родился в Краматорске Донецкой области. В детстве вместе с родителями переехал в РФ. После 2019 года Синяк участвовал в российских телешоу и начал музыкальную карьеру.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины блогер публично избегал занимать чёткую позицию. Впоследствии он назвал события в Украине "п**цом", заявив, что понимает чувства украинцев, ведь его родители остаются в Краматорске. В то же время он не намерен открыто поддерживать Украину, опасаясь нарушить законы РФ и попасть в тюрьму.

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Кроме того, российская певица Слава осталась без шенгенской визы, поэтому не смогла выступить на фестивале в Германии 23–24 мая.