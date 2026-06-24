На тлі ударів по Москві: російський блогер Синяк заговорив українською (відео)

Російський блогер родом з України Ігор Синяк раптом заговорив українською на фоні обстрілів Москви та інших міст РФ.

Зірка соцмереж, який народився в Україні, але має російське громадянство, несподівано згадав про українську мову і Ольгу Фреймут.

Ігор Синяк заговорив українською

Епатажний блогер, який нині живе у столиці Франції Парижі, процитував легендарне привітання ведучої "Ревізора": "Вітаємо вас друзі і вам вороги привіт". Після цього далі говорив російською.

Нещодавно Ігор Синяк давав інтерв'ю Ксенії Собчак, розповідаючи про своє українське походження. Він народився у Краматорську на Донеччині.

Хто такий Ігор Синяк

Синяк мешкає у французькій столиці з 2022 року. Він втік з Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Блогер народився у Краматорську Донецької області. У дитинстві разом з батьками переїхав в РФ. Після 2019 року Синяк брав участь у російських телешоу та почав музичну кар’єру.

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Після початку великої війни РФ проти України блогер публічно уникав чіткої позиції. Згодом він назвав події в Україні "п**дцем", сказавши, що розуміє почуття українців, адже його батьки залишаються у Краматорську. Водночас він не має наміру відкрито підтримувати Україну, говорячи на страх порушити закони РФ і потрапити в тюрму.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Скандальна Анна Алхім "засвітилася" з російським блогером українського походження Ігорем Синяком.

Співачка Йолка (Єлизавета Іванців) уперше прокоментувала війну Росії проти України.

Крім того, російська співачка Слава залишилася без шенгенської візи, тому не змогли виступити на фестивалі в Німеччині 23-24 травня.