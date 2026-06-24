На тлі ударів по Москві: російський блогер Синяк заговорив українською (відео)
Російський блогер родом з України Ігор Синяк раптом заговорив українською на фоні обстрілів Москви та інших міст РФ.
Зірка соцмереж, який народився в Україні, але має російське громадянство, несподівано згадав про українську мову і Ольгу Фреймут.
Ігор Синяк заговорив українською
Епатажний блогер, який нині живе у столиці Франції Парижі, процитував легендарне привітання ведучої "Ревізора": "Вітаємо вас друзі і вам вороги привіт". Після цього далі говорив російською.
Нещодавно Ігор Синяк давав інтерв'ю Ксенії Собчак, розповідаючи про своє українське походження. Він народився у Краматорську на Донеччині.
Хто такий Ігор Синяк
Синяк мешкає у французькій столиці з 2022 року. Він втік з Росії після початку повномасштабного вторгнення.
Блогер народився у Краматорську Донецької області. У дитинстві разом з батьками переїхав в РФ. Після 2019 року Синяк брав участь у російських телешоу та почав музичну кар’єру.
Після початку великої війни РФ проти України блогер публічно уникав чіткої позиції. Згодом він назвав події в Україні "п**дцем", сказавши, що розуміє почуття українців, адже його батьки залишаються у Краматорську. Водночас він не має наміру відкрито підтримувати Україну, говорячи на страх порушити закони РФ і потрапити в тюрму.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Скандальна Анна Алхім "засвітилася" з російським блогером українського походження Ігорем Синяком.
- Співачка Йолка (Єлизавета Іванців) уперше прокоментувала війну Росії проти України.
Крім того, російська співачка Слава залишилася без шенгенської візи, тому не змогли виступити на фестивалі в Німеччині 23-24 травня.