Співачці Йолці, яка отримала паспорт РФ, українці дали на горіхи (фото)

Співачка українського походження Йолка вирішила освоїти нову соцмережу. Поява артистки у Threads обернулась хвилею критики з боку українців, які не забули про її мовчання після початку повномасштабного вторгнення та зміну громадянства на російське.

Єлизавета Іванців, більш відома під псевдонімом Йолка, зареєструвалась у Threads — платформі американської компанії Meta, яка останнім часом стала дуже популярною серед українців. Втім, перший же допис співачки спровокував бурхливу реакцію.

"Сумували за моїм іскрометним почуттям гумору? Розповідайте, як це у вас тут працює", — написала вона у своєму дебютному пості, явно розраховуючи на тепліший прийом.

Українці "відсипали" Йолці

Однак замість привітань посипалися незручні запитання. Українці нагадали артистці про її публічну мовчанку після лютого 2022 року, отримання російського паспорта, а також пригадали й давніші висловлювання — зокрема ті, де вона запевняла, що ніколи не житиме в Росії і що все "рашистське" їй чуже.

Відео дня

Коментарі читачів під дописом Йолки Фото: Threads

Коментарі були різкими і прямими: люди запитували про її ставлення до війни, згадували попередні обіцянки, дехто натякав на наслідки колабораціонізму — і все це без зайвих дипломатичних тонкощів.

Позиція співачки

Пізніше Йолка пояснила свою появу на платформі: за її словами, ідея належала піар-команді, а сама вона досі ностальгує за Twitter. "Я там була, без зайвої скромності, гарна", — зазначила співачка.

Дописи співачки Йолки в Threads Фото: Threads

Реакцію на критику артистка теж не забарилась прокоментувати: "Мій перший день у Threads: ми тебе обожнюємо, гори ти у пеклі. Загалом, нічого нового".

Варто нагадати, що Meta — материнська компанія Threads. Ще у березні 2022 року вона була визнана в Росії "екстремістською організацією", а доступ до її платформ заблокований. Попри це, російські користувачі продовжують заходити туди через VPN.

Йолка уперше прокоментувала війну Росії проти України.

Єлизавета Іванців, яка народилася в Ужгороді, відредагувала текст свого хіта "Прованс", викресливши з нього рядки про Бориспіль.

Крім того, артистка відмовилася від українського громадянства, щоб отримати паспорт РФ. Документ їй знадобився для узаконення стосунків з іншим артистом-зрадником, родом з Одеси.