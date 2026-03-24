Певице Елке, получившей паспорт РФ, украинцы дали на орехи (фото)

Певица украинского происхождения Елка решила освоить новую соцсеть. Появление артистки в Threads обернулось волной критики со стороны украинцев, которые не забыли о ее молчании после начала полномасштабного вторжения и смене гражданства на российское.

Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, зарегистрировалась в Threads — платформе американской компании Meta, которая в последнее время стала очень популярной среди украинцев. Впрочем, первое же сообщение певицы спровоцировало бурную реакцию.

"Скучали по моему искрометному чувству юмора? Рассказывайте, как это у вас тут работает", — написала она в своем дебютном посте, явно рассчитывая на более теплый прием.

Украинцы "отсыпали" Елке

Однако вместо поздравлений посыпались неудобные вопросы. Украинцы напомнили артистке о ее публичном молчании после февраля 2022 года, получении российского паспорта, а также вспомнили и более давние высказывания — в частности те, где она уверяла, что никогда не будет жить в России и что все "рашистское" ей чуждо.

Комментарии читателей под сообщением Елки

Комментарии были резкими и прямыми: люди спрашивали о ее отношении к войне, вспоминали предыдущие обещания, некоторые намекали на последствия коллаборационизма — и все это без лишних дипломатических тонкостей.

Позиция певицы

Позже Елка объяснила свое появление на платформе: по ее словам, идея принадлежала пиар-команде, а сама она до сих пор ностальгирует по Twitter. "Я там была, без лишней скромности, красивая", — отметила певица.

Сообщения певицы Елки в Threads

Реакцию на критику артистка тоже не замедлила прокомментировать: "Мой первый день в Threads: мы тебя обожаем, гори ты в аду. В общем, ничего нового".

Стоит напомнить, что Meta — материнская компания Threads. Еще в марте 2022 года она была признана в России "экстремистской организацией", а доступ к ее платформам заблокирован. Несмотря на это, российские пользователи продолжают заходить туда через VPN.

Елка впервые прокомментировала войну России против Украины.

Елизавета Иванцив, которая родилась в Ужгороде, отредактировала текст своего хита "Прованс", вычеркнув из него строки о Борисполе.

Кроме того, артистка отказалась от украинского гражданства, чтобы получить паспорт РФ. Документ ей понадобился для узаконивания отношений с другим артистом-предателем, родом из Одессы.