Матір плаче: блогер Ігор Синяк залишився без дому в Україні (фото)
У Краматорську внаслідок ракетного удару зруйновано будинок, що належить батькам блогера Ігоря Синяка, який народився в Україні, але зробив кар'єру в Росії.
Ракета влучила в родинну оселю Ігоря Синяка у Краматорську – місті, звідки родом сам блогер. За його словами, від будинку майже нічого не залишилося. Про це він розповів у своїх Instagram 15 липня, зазначивши, що батьки на момент атаки перебували за межами України і не постраждали.
"Буквально годину тому ракета влучила в будинок моїх батьків в Україні. Від будинку практично нічого не залишилося. Мої батьки в порядку, вони не в Україні. Хай буде проклята ця клята війна", – написав Синяк у соцмережах.
Блогер опублікував відео, на якому його мати зі сльозами розповідає про втрату єдиного нерухомого майна, яке мала родина.
"Тепер ми офіційно безхатченки. Навіть нічого не лишилося. Навіть фотографій. У мене немає слів. Як шкода", – сказала жінка на камеру.
Хто такий Ігор Синяк
Синяк народився в Краматорську, проте ще дитиною разом із батьками переїхав до Росії, де згодом здобув популярність – брав участь у російських телешоу та розвивав музичну кар'єру.
Після початку повномасштабного вторгнення блогер покинув РФ і оселився в Парижі, однак не розірвав контактів із російськими зірками та тривалий час уникав чіткої позиції щодо війни.
Свою мовчанку він раніше пояснював побоюваннями щодо російського законодавства – заявляв, що не готовий відкрито підтримати Україну чи навіть назвати війну війною, аби не наразитися на кримінальне переслідування в РФ. Лише з часом він назвав те, що відбувається, "п**децем".
Заговорив українською
У червні цього року, на тлі масованих ударів по території Росії, Синяк несподівано заговорив українською – процитувавши відоме привітання телеведучої Ольги Фреймут: "Вітаємо вас, друзі, і вам, вороги, привіт", – після чого знову перейшов на російську мову.
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Анна Алхім "засвітилася" з російським блогером українського походження Ігорем Синяком.
- Співачка Йолка (Єлизавета Іванців) уперше прокоментувала війну Росії проти України.
Крім того, російська співачка Слава залишилася без шенгенської візи, тому не змогли виступити на фестивалі в Німеччині 23-24 травня.