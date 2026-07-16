Матір плаче: блогер Ігор Синяк залишився без дому в Україні (фото)

У Краматорську внаслідок ракетного удару зруйновано будинок, що належить батькам блогера Ігоря Синяка, який народився в Україні, але зробив кар'єру в Росії.

Ракета влучила в родинну оселю Ігоря Синяка у Краматорську – місті, звідки родом сам блогер. За його словами, від будинку майже нічого не залишилося. Про це він розповів у своїх Instagram 15 липня, зазначивши, що батьки на момент атаки перебували за межами України і не постраждали.

"Буквально годину тому ракета влучила в будинок моїх батьків в Україні. Від будинку практично нічого не залишилося. Мої батьки в порядку, вони не в Україні. Хай буде проклята ця клята війна", – написав Синяк у соцмережах.

Блогер Ігор Синяк залишився без родинного будинку Фото: Instagram

Блогер опублікував відео, на якому його мати зі сльозами розповідає про втрату єдиного нерухомого майна, яке мала родина.

Відео дня

"Тепер ми офіційно безхатченки. Навіть нічого не лишилося. Навіть фотографій. У мене немає слів. Як шкода", – сказала жінка на камеру.

Хто такий Ігор Синяк

Синяк народився в Краматорську, проте ще дитиною разом із батьками переїхав до Росії, де згодом здобув популярність – брав участь у російських телешоу та розвивав музичну кар'єру.

Після початку повномасштабного вторгнення блогер покинув РФ і оселився в Парижі, однак не розірвав контактів із російськими зірками та тривалий час уникав чіткої позиції щодо війни.

Свою мовчанку він раніше пояснював побоюваннями щодо російського законодавства – заявляв, що не готовий відкрито підтримати Україну чи навіть назвати війну війною, аби не наразитися на кримінальне переслідування в РФ. Лише з часом він назвав те, що відбувається, "п**децем".

Заговорив українською

У червні цього року, на тлі масованих ударів по території Росії, Синяк несподівано заговорив українською – процитувавши відоме привітання телеведучої Ольги Фреймут: "Вітаємо вас, друзі, і вам, вороги, привіт", – після чого знову перейшов на російську мову.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Анна Алхім "засвітилася" з російським блогером українського походження Ігорем Синяком.

Співачка Йолка (Єлизавета Іванців) уперше прокоментувала війну Росії проти України.

Крім того, російська співачка Слава залишилася без шенгенської візи, тому не змогли виступити на фестивалі в Німеччині 23-24 травня.