Російські блогери переспівали "Одну калину" та розлютили мережу (відео)

Мережа обурилась новою витівкою росіян. Так, племінник рудого з гурту «Іванушкі International» Сергій Григор’єв-Аполлонов та одіозний блогер Ігор Синяк, який родом з України, заспівали пісню «Одна калина», яку виконувала Софія Ротару.

Цікаво, що росіяни не переклали хіт і заспівали українською мовою. Відповідне відео вже розлетілось мережею, а реакція користувачів виявилась неоднозначною: одні розізлились, а інші – посміялись.

Росіяни зганьбились через українську пісню

На оприлюдненому ролику можна побачити, як Синяк та Григор’єв-Аполлонов виступають на заході і співають "Одну калину" Софії Ротару. Присутні у залі підспівували одіозним блогерам та аплодували.

Тим часом український композитор та продюсер Руслан Квінта обурився таким цинічним виконанням хіта. Він заявив, що не давав жодних дозволів на публічне виконання пісні.

Музикант вважає, що блогери спаплюжили "Одну калину" і порушили права на недоторканність твору.

Видео дня

"Я не надавав згоди на виконання цими особами. Дане виконання і контекст виступу спаплюжили твір, подали його в контексті, що завдає шкоди моїй честі та гідності, та спричинили спотворення задуму твору. Отже, це є порушенням права на недоторканність твору та захист моєї творчої репутації. Захист честі, гідності та репутації – є моїми немайновими правами", — заявив Квінта.

Руслан Квінта обурився виконанням росіянами хіта "Одна калина" Фото: Threads

Користувачі мережі почали дискутувати на цю тему. Комусь смішно з ситуації, а хтось не на жарт розлютився через неординарне виконання:

"Ви хоть уявляєте, як перекосило кацапів у залі. Заради цього хай виконують";

"Нуль днів, щоб росіяни нічого не крали";

"Перше, про що я подумала, коли оце потрапило на очі — хто їм це дозволив?! Пане Руслане, бажаю успіху! Права не мають порушуватись! Закони мають діяти!";

"А мені сподобалось, молодці хлопці";

"Прийшла підтримка звідки не чекали, молодці. Але мені не подобається, що вони товаришують з Яной Рудсковською і Нетребко, Бонею. Це ж прям зетниці і пропутіністки";

"Цікаво, а Софія Михайлівна в курсі цих пісень?".

Реакція мережі на виконання росіян Фото: Threads Реакція мережі на виконання росіян Фото: Threads Реакція мережі на виконання росіян Фото: Threads Реакція мережі на виконання росіян Фото: Threads Реакція мережі на виконання росіян Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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