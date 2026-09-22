Григор'єв-Аполлонов різко відповів Квінті щодо спаплюження "Одної калини"

Мережа вибухнула скандальним виконанням української пісні «Одна калина». Хіт переспівали у Німеччині племінник рудого з гурту «Іванушкі International» Сергій Григор’єв-Аполлонов та одіозний блогер Ігор Синяк. На це швидко відреагував продюсер Руслан Квінта.

Композитор звинуватив дует у спаплюженні пісні. За його словами, він не давав жодних дозволів на публічне виконання. Сергій Григор’єв-Аполлонов вже встиг заявити, що Квінта нібито не знає німецьких законів. Про це він написав у Threads.

На думку блогера, у Німеччині кавери ліцензуються через організацію GEMA. Таким чином, окремий дозвіл автора не потрібен — організатори сплачують відрахування, і гроші йдуть правовласнику.

"Усім авторам, які не зовсім розуміються на авторському праві, присвячується… Щоб виконувати кавер на концерті в Німеччині, окремого дозволу автора не потрібно. Публічне виконання ліцензується через GEMA. Ми сплачуємо GEMA 5,75% від касового збору. Ці гроші розподіляються між авторами та правовласниками", — заявив Григор’єв-Аполлонов.

Видео дня

До того ж він додав, що хоче, щоб хороші пісні, такі як "Одна калина", продовжували звучати по всьому світу.

"Я з великою повагою ставлюся до авторів і співаю їхні пісні тому, що люблю їх. Хочу, щоб хороша музика продовжувала звучати та знаходила нову аудиторію", — наголосив блогер.

Сергій Григор"єв-Аполлонов відповів Квінті Фото: Threads

Цікаво, що в цьому випадку є одне "але". У німецькому законі про авторське право є окремий підрозділ Urheberpersönlichkeitsrecht – авторські особисті права. Тобто автор має право забороняти спаплюження або інше посягання на твір, якщо воно може поставити під загрозу його законні особисті чи духовні інтереси.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Племінник рудого з гурту "Іванушкі International" Сергій Григор’єв-Аполлонов та одіозний блогер Ігор Синяк, який родом з України, заспівали пісню "Одна калина", яку виконувала Софія Ротару.

Михайло Стасула написав пісню на честь бійця Ростислава Терлецького, який загинув у 2022 році. Росіяни переспівали трек, змінивши його сенс.

Крім того, у Росії завірусилася пісня "Ванька-встанька" Маші Кондратенко — молодь масово знімає відео під український іронічний трек.