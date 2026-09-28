Украинцы в Омане оказались в центре громкого скандала, сделав фото на пляже

В Омане разразился громкий скандал из-за видео, на котором туристы из Украины "оседлали" большую морскую черепаху на побережье.

Возмущение в соцсетях вызвало ещё и то, что рептилию беспокоили именно в тот момент, когда она откладывала яйца, а также то, что люди брали на руки только что вылупившихся черепашек.

Украинцы оказались в центре скандала в Омане

Согласно информации, приведенной в публикации итальянского природоохранного проекта Biologicamente, видео опубликовал пользователь по имени Вадим Олейник.

Автор резко осудил увиденное, подчеркнув, что морская черепаха — дикое животное, к которому нельзя прикасаться, нагружать его или использовать в качестве реквизита для фотографий.

"Это не чертов стул и не скамейка. Когда черепаха выходит на берег, ничего делать не нужно. Её нельзя трогать и нельзя подвергать стрессу", — говорится в посте.

Видео дня

Украинцы издевались над черепахой в Омане Фото: Threads

Их задержали?

В социальных сетях (в частности, на платформах Threads и Instagram) активно распространяется информация о том, что местная полиция якобы задержала нарушителей прямо в аэропорту при попытке вылететь из страны.

"Ответственность настигла своих "героев". Полиция задержала их в аэропорту за то, что они катались на черепахе в тот момент, когда она откладывала яйца, и брали в руки только что вылупившихся черепашат. Люди, думайте, что вы делаете. Животные испытывают страх, боль и стресс так же, как и мы. Относитесь к ним с уважением, а не как к игрушкам для собственного развлечения", — написала украинская волонтерка и защитница животных Снежана (snizhana_zahist_tvarin).

Впрочем, на данный момент ни украинские, ни оманские правоохранительные органы не публиковали официальных подтверждений об аресте. Управление по охране окружающей среды Омана (Environment Authority) официально заявило, что приняло "необходимые юридические меры" в отношении лица, нарушившего покой морских черепах в заповедной зоне Рас-эль-Хадд (Ras Al Hadd).

В Омане действует строгое законодательство о защите дикой природы, и подобное обращение с краснокнижными морскими черепахами является серьёзным правонарушением.

После волны критики Олейник опубликовал в Instagram видео с извинениями. Он обратился к Управлению по охране окружающей среды Омана и организации, занимающейся защитой морских черепах, и заявил, что "не обратил внимания на правила обращения с черепахами", поэтому "совершил ошибку".

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