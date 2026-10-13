"Тому вас Путін бомбить": українок силою "викинули" з готелю у Молдові (фото)

Власниця Diamond Hotel у Кишиневі посварилася з українськими туристками через відвідини друзів і почала висловлюватися на підтримку Путіна. Про інцидент розповіла українська блогерка в соцмережах. За її словами, приїзд поліції зупинив подальшу ескалацію.

Дівчата приїхали до Кишинева потягом і вирішили заглянути до друзів, які зупинилися в готелі. Планували пробути там недовго і скористатися душем, але щось пішло не так. Більше про цей випадок − у матеріалі Фокусу.

За словами блогерки, на вході їм заявили, що заходити сторонні не мають права й потрібно бронювати кімнату. Адміністраторка послалася на регламент закладу, розміщений на сайті. Проте самі правила, які дівчата випадково знайшли на аркуші в готелі, свідчили про інше: гості можуть приймати відвідувачів, але не довше години.

"Чисто випадково ми знайшли листочок з правилами готелю, де вказано, що гості мають право заходити, але не більше ніж на годину. І тут починається треш-контент. Ми відстоюємо своє право зайти, а вона починає з нами сратися", − розповіла блогерка.

Видео дня

Згодом власниця, за словами української туристки, зобразила дзвінок до поліції й почала вигадувати звинувачення на їхню адресу.

"Каже, що дзвонить в поліцію… Ми, виявляється, погрожуємо їй ножем і розбили телевізор в кімнаті. Власне, він вже був розбитий, і тим паче ніяких погроз ножем не було. Потім ми дізнаємося, що нікуди вона не дзвонила, і викликаємо поліцію самі", − додала вона.

Образи та політичні випади

Доки чекали на патруль, суперечка загострилася. За словами блогерки, жінка переходила на особисте, а потім заговорила про війну.

"Вона не те що переходила на особистості, називаючи когось виродком, а когось повією… Вона посягнула на святе − на Україну. "Так вам і треба! Тому вас Путін бомбить. Путін красавчик. Нам взагалі все одно"", − цитує слова власниці готелю авторка відео.

Скандал в готелі Фото: Instagram

Коли, як висловилася дівчина, запас слів вичерпався, власниця вийшла на вулицю й копнула валізу однієї з подруг, яка в суперечці взагалі не брала участі.

Приїзд доньки і поліції

За словами блогерки, пізніше до готелю прибула донька власниці, поводилася так само агресивно й, імовірно, дійшла б до бійки, якби не молдовські поліцейські.

На місце події приїхали поліцейські Фото: Instagram

Обставини інциденту та реакція правоохоронців наразі з'ясовуються.

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