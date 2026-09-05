"Чорна біда": українка показала, як насправді живуть люди в США (фото)
Українська блогерка Ангеліна Пичик зняла на вулицях Сан-Франциско (США) бездомних і людей у наркотичному дурмані та назвала побачене справжнім обличчям Америки.
У ролику, на який звернув увагу Фокус, блогерка йде вулицями Сан-Франциско й фіксує на камеру бездомних, людей із візками та тих, хто перебуває в стані важкого наркотичного сп'яніння – сама вона називає їх "фентаніловим загоном".
Враження від побаченого дівчина описала так: "Я чула про цю проблему, всі про неї знають, але коли ти прямо тут, в епіцентрі, я не думала, що прямо такі масштаби".
Реальна криза, а не вигадка
З географічних орієнтирів можна зробити висновки, що блогерка знімала район Tenderloin поблизу Civic Center. Цей квартал десятиліттями має репутацію епіцентру бідності, наркоторгівлі та бездомності в місті.
У коментарях люди почали активне обговорення.
- "Україна – це найкраща країна світу однозначно, навіть під час клятої війни", – пише один користувач.
- "І ця країна вчить нас українців, як жити нам. Нехай спочатку в своїй розберуться", – зазначає наступний.
- Ще хтось додав: "А я думав, що Сан-Франциско – це місто в стилі диско".
- "Чорна біда", – резюмує один з глядачів.
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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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