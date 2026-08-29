"Наче на іншій планеті": як виглядає найвідоміше і найкрасивіше в світі кладовище

У швейцарському селищі Лаутербруннен знаходиться кладовище, яке туристи називають одним з найкрасивіших у світі – воно тулиться біля підніжжя скель, звідки просто на могили спадає водоспад.

Мандрівний блогер показав це місце у своєму відео й водночас розповів історію, яка яскраво демонструє: за красою ховається типова швейцарська прагматичність, коли навіть родинне поховання можуть переписати після розлучення. Детальніше про це, – у публікації Фокусу.

Як з листівки

Центральне кладовище Лаутербруннена туристи охоче порівнюють із фотографіями з Pinterest. Там почуваєш себе, "наче на іншій планеті". Скелясті стіни, туман, що чіпляється за вершини, і водоспад, який шумить буквально за кілька кроків від надгробків, – усе це створює картинку, яку годі забути.

Кладовище у швейцарському селищі Лаутербруннен Фото: TikTok

Блогер, що відвідав локацію, не приховує захвату.

Відео дня

"Це найзнаменитіше кладовище у світі, напевно. Найкрасивіше. Лаутербруннен, центральне кладовище… Я обожнюю гуляти європейськими кладовищами, бо це настільки естетично, настільки кінематографічно! І вид, і водоспад", – зазначає він.

Блогер показав найкрасивіше кладовище у Швейцарії Фото: TikTok

За його словами, навіть хмари, що часом закривають краєвид, лише додають місцю драматизму.

"Просто подивіться: як у Pinterest пости. Подивіться на ці хмари! Якщо б зараз тут була повністю ідеальна картинка без жодної хмаринки, було б не так красиво. А ці хмаринки роблять речі, хлопці!" – додав мандрівник.

Швейцарські порядки

Втім, за мальовничим фасадом ховаються цілком приземлені швейцарські порядки. Блогер розповів історію своєї подруги, яка вийшла заміж за швейцарця й отримала місце на цьому самому кладовищі як весільний подарунок.

Блогер, що відвідав локацію, не приховує захвату Фото: TikTok

"У мене була подруга, яка вийшла заміж за швейцарця. І саме на весілля їм подарували місце на цьому цвинтарі. Пройшло 10 років, вони розлучилися – і це місце забрали, переписали! Нічого лежати в чужій могилці. Отакі вони, швейцарці: красиво, але скупі", – жартує він.

Головний висновок

Попри бюрократію, прогулянка цвинтарем наштовхнула автора на більш філософські роздуми. Підсумував свою подорож він коротко й по суті: "Життя – воно ось. Цінуйте життя, хлопці".

Кладовище в Лаутербруннені й далі залишається однією з найпопулярніших альпійських точок, куди їдуть не лише за фотографіями, а й для того, щоб зупинитися на мить і подумати про плинність часу.

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