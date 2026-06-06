Колишня модель купила хату в селі за $1 тисячу: її чоловік зробив там казку (фото)
Колишня модель Лілія та її чоловік Євген у 2020 році купили стару хату під Самбором, що у Львівській області. Будинок їм обійшовся за ціною старого авто. Відтоді вони власноруч повертають дім до життя.
Українська YouTube-блогерка Іванка Дячук в новому випуску розповіла історію пари, запитавши про ремонт, реновацію і помилки. Для багатьох їхня оселя – це без перебільшення мрія: із чудовим краєвидом та лісом поруч. Детальніше про їхній досвід, — у матеріалі Фокусу.
Хата в селі за $1 тисячу
Молодятам вдалося придбати хату фактично за безцінь ще в 2020-му році – тисячу доларів коштувала сам будинок, ще тисячу довелось віддати за переоформлення. До цього там приблизно 30 років ніхто не жив.Важливо
"Зараз би не брався за реконструкцію, а тоді були прикольно і цікаво", — ділиться господар Євген. За його словами, обійстя швидко заростає травою бо під ділянкою протікають ґрунтові води.
"Не було отакого каналу Іванки, щоб подивитися, як там люди роблять", — додає Лілія.
На початку ремонту весь будинок був у павутинні. Довелося робити капітальний ремонт: замінювати дах, реставрувати стіни, підлогу, стелю, фарбувати віконниці та двері.
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Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Про переселенців Олену та Дмитра, які придбали будинок у Франції лише за 10 тисяч євро. За словами подружжя, їхнє нове житло розташоване приблизно за три години їзди від узбережжя океану.
- Також ми розповідали про українця, який торік вирішив змінити місце проживання та купив будинок в Одеській області. Нерухомість коштувала йому 7 тисяч доларів, а загальні витрати разом із оформленням і дрібними вкладеннями сягнули близько 9 тисяч доларів.
Крім того, Тетяна Лисюк, яка наразі проживає в Італії, купила будинок за 8 км від міста Кампобассо. Цікаво, що це не занедбане помешкання, яке потребує капітальної реставрації, а цілком придане для життя.