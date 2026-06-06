Колишня модель купила хату в селі за $1 тисячу: її чоловік зробив там казку (фото)

Колишня модель Лілія та її чоловік Євген у 2020 році купили стару хату під Самбором, що у Львівській області. Будинок їм обійшовся за ціною старого авто. Відтоді вони власноруч повертають дім до життя.

Українська YouTube-блогерка Іванка Дячук в новому випуску розповіла історію пари, запитавши про ремонт, реновацію і помилки. Для багатьох їхня оселя – це без перебільшення мрія: із чудовим краєвидом та лісом поруч. Детальніше про їхній досвід, — у матеріалі Фокусу.

Хата в селі за $1 тисячу

Молодятам вдалося придбати хату фактично за безцінь ще в 2020-му році – тисячу доларів коштувала сам будинок, ще тисячу довелось віддати за переоформлення. До цього там приблизно 30 років ніхто не жив.

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"Зараз би не брався за реконструкцію, а тоді були прикольно і цікаво", — ділиться господар Євген. За його словами, обійстя швидко заростає травою бо під ділянкою протікають ґрунтові води.

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Колишня модель Лілія та її чоловік Євген у 2020 році купили стару хату під Самбором Фото: Instagram Колишня модель Лілія та її чоловік Євген у 2020 році купили стару хату під Самбором Фото: Instagram

"Не було отакого каналу Іванки, щоб подивитися, як там люди роблять", — додає Лілія.

Молодятам вдалося придбати хату фактично за безцінь ще в 2020-му році Фото: Instagram Молодятам вдалося придбати хату фактично за безцінь ще в 2020-му році Фото: Instagram

На початку ремонту весь будинок був у павутинні. Довелося робити капітальний ремонт: замінювати дах, реставрувати стіни, підлогу, стелю, фарбувати віконниці та двері.

У будинку довелося робити капітальний ремонт Фото: Instagram У будинку довелося робити капітальний ремонт Фото: Instagram

Хата в селі після ремонту Фото: Instagram

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Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Про переселенців Олену та Дмитра, які придбали будинок у Франції лише за 10 тисяч євро. За словами подружжя, їхнє нове житло розташоване приблизно за три години їзди від узбережжя океану.

Також ми розповідали про українця, який торік вирішив змінити місце проживання та купив будинок в Одеській області. Нерухомість коштувала йому 7 тисяч доларів, а загальні витрати разом із оформленням і дрібними вкладеннями сягнули близько 9 тисяч доларів.

Крім того, Тетяна Лисюк, яка наразі проживає в Італії, купила будинок за 8 км від міста Кампобассо. Цікаво, що це не занедбане помешкання, яке потребує капітальної реставрації, а цілком придане для життя.