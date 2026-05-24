Українці купили найгіршу хату в селі: минуло 3 роки, – тепер її не впізнати (фото)

Дівчина, яку звуть Аріна, три роки тому придбала найгіршу хату в селі, яка майже повністю поросла травою та чагарником. Легше було знести все бульдозером, але вона вирішила взятися за капітальний ремонт. Тепер її помешкання не впізнати.

Мешканці села ходять в гості до Аріни, щоб побачити, як змінилася ділянка. Тепер там викладена бруківка, поставлений паркан, висаджений молодий сад й росте трава. Всередині будинку також "кипить" робота. Нові господарі знесли міжкімнатні стіни, щоб придумати краще планування, а також зміцнити каркас будинку. Що з цього вийшло, – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Найгірша хата в селі

Аріна показала кадри "до" та "після" ремонту. Спочатку ця затія здавалась божевільною, адже будинок був майже повністю зруйнованим, але поступово його вдалося відродити.

Власникам довелось змінювати майже все – стелю, перекриття, підлогу, електрику, вікна та двері. Зрештою, кімната вийшла просторою та світлою, у зелених та білих тонах. Як можна помітити з відео, пара купила нові меблі, стелажі для книг та особистих речей, предмети декору й текстиль.

Кухня та їдальня після ремонту Фото: TikTok Кухня та їдальня після ремонту Фото: TikTok

В іншому ролику авторка показала свою лаконічну, але затишну кухню, де помістилось все необхідне для приготування їжі: холодильник, плита, витяжка, раковина та стелажі.

Що пишуть люди?

У коментарях глядачі поцікавилися, для чого молодій парі будинок в селі, де немає ані інфраструктуру, ані роботи.

"Ми працюємо онлайн, нам нема різниці, де жити. Перспективи в нас такі, як і були в місті", – пояснила Аріна.

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"Скажу одне, з баби дівку не зробиш, я теж взялася ремонтувати такий будинок, і через рік сказала, що краще її знесу, ніж буду продовжувати ремонтувати", – поділилась власною історією одна з учасниць обговорення.

Спальня після ремонту Фото: TikTok

"Ну тільки ми вже закінчили, куди ж ото зносити тепер", – відповіла авторка блогу.

